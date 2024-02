Apple tłumaczy się z kontrowersyjnej zmiany: To nie my, to Unia Europejska

Korzystacie z aplikacji internetowych? Wiele firm i stron internetowych oferuje możliwość korzystania z PWA (Progressive Web App), które działają niezależnie od przeglądarki Safari (lub innej) na iPhonie. Aplikacje internetowe na iOS to swoista alternatywa dla AppStore, z której korzystają np. firmy oferujące możliwość grania w chmurze. Swoją aplikację internetową oferuje Microsoft, pozwalając posiadaczom iPhone'ów na grę w tytuły z katalogu Xbox Game Pass w wersji strumieniowania z chmury. W zeszłym tygodniu pojawiły się informacje, że w wersji beta iOS 17.4 aplikacje internetowe przestały działać. Choć początkowo myślano, że mamy wyłącznie do czynienia z błędem, wiele sygnałów wskazywało na to, że to celowe działanie. Apple właśnie oficjalnie potwierdziło, że wraz z nową aktualizacją użytkownicy iPhone'ów w Unii Europejskiej stracą dostęp do aplikacji internetowych.

Źródło: Depositphotos

Jak napisałem w swoim poprzednim tekście na ten temat, tłumaczenie usunięcia PWA z iOS 17.4 faktem, że WebKit przestanie być domyślnym silnikiem dla wszystkich przeglądarek, jest bardzo dziwne. Tym bardziej że aplikacje internetowe bez problemu są dostępne w najnowszej wersji macOS, a przecież w przypadku systemu operacyjnego dla komputerów Mac, twórcy przeglądarek internetowych mają możliwość korzystania z własnym silników. Wraz z zeszłoroczną premierą systemu macOS Sonoma na komputerach Mac można użyć przeglądarki Safari do zapisania dowolnej strony internetowej jako aplikacji internetowej, co pozwala na korzystanie z niej niezależnie od Safari. Jak podaje Apple, aplikacje internetowe oferują usprawnione, podobne do aplikacji środowisko i łatwy dostęp z poziomu Docka.

iOS 17.4 w Unii Europejskiej. Chaos i jeszcze raz chaos

Apple mówi jednak wprost – implementacja nowych rozwiązań, które pozwoliłyby na wygodne korzystanie z PWA w iOS 17.4 wymagałaby stworzenia całkowicie nowej architektury, która jest nieobecna na systemie dla iPhone'a. Wprowadzenie tych zmian jest również niepraktyczne. Głównie przez wymagania wynikające z przepisów Unijnych i bardzo niską popularność aplikacji internetowych wśród użytkowników. Efektem tego jest decyzja o całkowitym usunięciu PWA z iOS na rynku europejskim. A winą mają być przepisy, które wejdą w życie za kilkanaście dni.

Co w zamian? Ikonki na ekranie początkowym, które będą wyłącznie skrótem do stron internetowych otwieranych w domyślnej przeglądarce. Fakt, może i PWA nie są tak popularne jak mogłoby się wydawać, ale dawały możliwość korzystania z niektórych stron internetowych i usług w zupełnie inny sposób – z pominięciem przeglądarki. Z własną pamięcią na dane i powiadomieniami. PWA to także sposób, by móc korzystać z usług grania w chmurze. Swoje aplikacje internetowe oferuje Xbox czy NVIDIA GeForce Now. A to oznacza, że gracze z Unii Europejskiej nie będą mogli korzystać z tych usług po zainstalowaniu iOS 17.4. Przynajmniej do czasu, aż firmy nie udostępnią swoich aplikacji w App Store. Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że Apple zmienia swoją politykę i do App Store dopuści aplikacje oferujące na uruchamianie gier z chmury. Problem w tym, że Microsoft już zapowiedział, że nie udostępni w App Store swojej aplikacji, gdyż jest to nieopłacalne...