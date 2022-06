Tradycyjnie, w połowie miesiąca Microsoft przedstawiał rozpiskę gier, które do usługi Xbox Game Pass dołączą w kolejnych dniach. W czerwcu jest nieco inaczej. Na listę musieliśmy nieco dłużej poczekać, co zapewne jest związane z innymi zapowiedziami, które firma przygotowała na ten miesiąc. A było tego sporo - wystarczy wspomnieć Xbox & Bethesda Games Showcase, rozszerzoną prezentację Showcase: Extended, aplikację dla telewizorów Samsung do grania w chmurze Xbox oraz zmiany w Game Pass. Zieloni nie zapominają jednak o grach, które trafiają do usługi i już dziś będziecie mogli zagrać w nowe tytuły. Co pojawi się katalogu?

21.06

Shadowrun Trilogy (Konsole, Chmura)

Total War: Three Kingdoms (PC)

23.06

FIFA 22 (Konsole, PC)

Naraka: Bladepoint (Konsole, Chmura, PC)

1.07

Far Cry 5 (Konsole, Chmura, PC)

Pamiętajcie też, że w ostatnich dniach do katalogu Xbox Game Pass dołączyły świetne Żółwie Ninja z tytułem Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge oraz Omori.

W katalogu pojawiło się też kilka zaktualizowanych tytułów, które zyskały wsparcie sterowania dotykowego na urządzeniach mobilnych. Bez kontrolera zagracie teraz w:

Broken Age

Bugsnax

Chinatown Detective Agency

Kraken Academy!!

Life is Strange: True Colors

Ninja Gaiden ∑

Ninja Gaiden ∑2

Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge

The Dungeon of Naheulbeuk

The Last Kids on Earth

Xbox Game Pass w czerwcu. Czas pożegnać kilka gier

Tradycyjnie, zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

30.06

FIFA 20

Jurassic World Evolution

Last Stop

MotoGP 20

Xbox Game Pass Ultimate w świetnej promocji

Pamiętajcie też o promocji, z której mogą skorzystać nowi użytkownicy. Za 4 zł możecie skorzystać z usługi Xbox Game Pass Ultimate przez trzy miesiące. Abonament Xbox Game Pass Ultimate obejmuje wszystkie korzyści z Xbox Live Gold, bogaty katalog darmowych gier na konsole i PC wchodzące w skład biblioteki Game Pass oraz dodatkowe tytuły z biblioteki EA Pass. Game Pass Ultimate to także dostęp do grania w chmurze Xbox (xCloud) na komputerach, urządzeniach mobilnych, konsolach Xbox i telewizorach Samsung. Promocja trwa do końca miesiąca.