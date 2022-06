Sony już niedługo może pokazać swój nowy kontroler do PlayStation 5. Firma chce trafić w gusta graczy wymagających nieco więcej od pada, z którym przed telewizorem spędzają długie godziny w rozgrywkach multiplayer.

Tom Handerson, po swoich celnych zapowiedziach, że Microsoft rozszerzy Xbox Game Pass o dema i czasowe wersje próbne, bierze się za konkurencję. W najnowszym wpisie, który został opublikowany w serwisie Try Hard Guides, insider podaje, że PlayStation szykuje się do prezentacji nowej wersji kontrolera do PlayStation 5, który miałby być odpowiedzią na Xbox Elite Series 2.

Handerson widział już zdjęcia nowego kontrolera jednak zobligował się, że ich nie udostępni. Zdradza za to nieco szczegółów z nim związanych. Nowy pad ma być "prawdziwie profesjonalny" i trafić w gusta graczy, którzy oczekują nieco więcej - w tym bardziej zaawansowanej personalizacji. Handerson podaje, że pad wyposażony jest m.in. w wymienne gałki analogowe, które wyciąga się po naciśnięciu umieszczonych na padzie przycisków. Kontroler posiadać ma również blokadę spustów oraz dodatkowe łopatki (jak w Xbox Elite Series 2) oraz wymienne uchwyty umożliwiające wygodne trzymanie pada w dłoniach. Co najciekawsze "PS5 Pro Controller" ma szansę zostać pokazany już niebawem. Choć źródła dziennikarza nie zdradzają szczegółów, jest szansa, że nastąpi to jeszcze w tym miesiącu.

Jeśli informacje podane przez Toma Hendersona się sprawdzą, czeka nas ciekawy poczzątek lata. Tym bardziej, że wciąż czekamy na prezentację State of Play, na której PlayStation skupi się wyłącznie na tytułach first party - pochodzących z wewnętrznych studiów wchodzących w skład PlayStation Studios. Choć kilkanaście dnie temu mieliśmy State of Play, jednak skupiano się w niej na grach od zewnętrznych twórców. Niewykluczone więc, że przed nami jeszcze jedna "konferencja", na której, oprócz gier, pojawią się też nowe akcesoria i sprzęty dedykowane PlayStation 5.