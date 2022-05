Drugie zestawienie Game Passa w maju było całkiem udane, głównie dzięki Sniper Elite 5 w dniu premiery. Microsoft postanowił kontynuować dobrą passę i zaserwować kolejne szcześć pozycji, które powinny zadowolić większość graczy.

Xbox Game Pass - pierwsza lista gier na czerwiec 2022 roku

1 czerwca

For Honor: Marching Fire Edition (Chmura, konsole, PC)

2 czerwca

Ninja Gaiden: Master Collection (Konsole, PC)

7 czerwca

Assassin’s Creed Origins (Chmura, konsole, PC)

Chorus (Chmura, konsole, PC)

Disc Room (Konsole, PC)

Spacelines from the Far Out (Chmura, konsole, PC)

Źródło: Twitter @XboxPL

Z największych gier co prawda brak premierowych pozycji czy stosunkowo nowych gier, jednak nie zabrakło dużych produkcji AAA - w końcu dostajemy For Honor w specjalnej edycji oraz Assassin’s Creed Origins, które otworzyło nowy rozdział w serii z cichymi mordercami. Dla fanów trudnych gier, stawiających spore wyzwanie, z pewnością idealne okaże się Ninja Gaiden: Master Collection. Warto również zwrócić uwagę na Chorus, intrygującą pozycję której akcja odgrywa się w kosmosie i która ukazała się na rynku pod koniec 2021 roku - mamy więc do czynienia ze świeżynką.

Sporo gier przychodzi, jednak z niektórymi pora się pożegnać. Pełna lista gier, które znikną z Xbox Game Pass w czerwcu

Tradycyjnie, wraz z nowymi tytułami, kilka obecnych już wcześniej gier znika z usługi. W tym miesiącu odchodzi kilka naprawdę porządnych produkcji, więc jeśli nie zdążyliście ich ograć, to macie trochę czasu żeby kupić je na przecenie w wysokości 20%.

15 czerwca

Darkest Dungeon

Dungeons & Dragons: Dark Alliance

GreedFall

Limbo

Worms Rumble

Na którą czerwcową pozycję czekacie najbardziej? W co zagracie jako pierwsze? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Twitter @XboxPL