Tu znajdziesz darmowe gry. Warto skorzystać, nim promocja się skończy

Co w tym tygodniu przygotował dla graczy sklep Epic Games Store? Do odebrania są dwie ciekawe produkcje. I to zupełnie za darmo!

Choć Epic Games Store nie jest liderem wśród platform sprzedażowych dla graczy, potrafi się wyróżnić na tle konkurencji przede wszystkim dzięki regularnemu udostępnianiu darmowych gier. Ta strategia stała się charakterystycznym elementem jego tożsamości. W ofercie bezpłatnych tytułów można znaleźć zarówno wysokobudżetowe produkcje znanych deweloperów, jak i dzieła niezależnych twórców, które zyskują dzięki temu szansę na pozyskanie nowej publiczności.

Reklama

Co tydzień użytkownicy mogą liczyć na kolejną grę – niekiedy jest to jedna pozycja, innym razem kilka. Prawdziwy festiwal rozdawnictwa przypada na okres świąt Bożego Narodzenia, gdy codziennie przez kilkanaście dni pojawia się nowy darmowy tytuł. Choć rok 2025 przekroczył już swoją połowę, dotychczasowa oferta jasno pokazuje, że Epic Games wciąż mocno stawia na przyciąganie graczy atrakcyjnymi tytułami udostępnianymi zupełnie za darmo.

Po intensywnych miesiącach pełnych ciekawych i wciągających gier mieliśmy zwolnienie tempa. Była to jednak cisza przed burzą, gdyż kilka tygodni temu gracze otrzymali za darmo Cywilizację VI w wersji Platinum. Pakiet ten obejmował grę podstawową, sześć dodatków DLC oraz dwa duże rozszerzenia, co czyni go kompletnym zestawem dla każdego stratega. Była to doskonała okazja, by gracze PC, którzy jeszcze nie mieli okazji zapoznać się z tą kultową serią, mogli odkryć, dlaczego Civilization uważana jest za jedną z najważniejszych gier strategicznych w historii. Kto przegapił, wiele stracił, ale niewykluczone, że w przyszłości gra ponownie pojawi się do w ramach któregoś z przyszłych festiwali rozdawnictwa.

Epic Games z darmowymi grami. Co w tym tygodniu?

W zeszłym tygodniu znów było skromnie – zaledwie jedna produkcja, którą było Legion TD 2 – czyli coś dla fanów „tower defense”. Gra oferuje zawrotne 12 milionów unikalnych kombinacji ustawienia jednostek, co z pewnością docenią fani tego typu rozgrywek. W tym tygodniu wracamy do klasycznego rozdawnictwa dwóch tytułów. Pierwsza pozycja to coś dla fanów klimatów cyberpunk. Keylocker to turowa gra JRPG od studia Moonana Games osadzona w futurystycznym świecie Saturna, w której gracze wcielają się w postać piosenkarki i autorki tekstów o imieniu B0B0, która chce obalić wielkie korporacje:

Napędzaj swoje ruchy elektryczną mocą muzyki na tej bezlitosnej planecie, wykonując ruchy w czasie rzeczywistym w stylu gry rytmicznej! Wybierz wyjątkową klasę, walcz z władzami, odkryj tajemnice Saturna, graj na koncertach własnych zespołów i włamuj się do sieci, aby położyć kres temu skorumpowanemu systemowi, na dobre lub na złe.

Drugą darmową grą tego tygodnia jest Pilgrims. To kolejna produkcja studia Amanita Design, którą w Epic Games Store dostajemy za darmo. Twórcy Machinarium i Samorost powracają z tytułem, który zabiera graczy na tytułową pielgrzymkę przez tajemniczy świat. Swobodnie przemierzaj tereny, zdobywaj nowych przyjaciół, śmiej się z towarzyszami podróży i pomóż im ukończyć ich opowieści. Setki wyjątkowych animacji oraz unikalnych efektów dźwiękowych, do tego spora dowolność w prowadzeniu fabuły, która za każdym razem może zakończyć się w inny sposób.

Obie gry czekają za darmo w sklepie Epic Games Store do 7 sierpnia, do godziny 17:00.