O pojawieniu się wsparcia dla smart TV mówiło się od dłuższego czasu, a mariaż z Samsungiem wydawał się najbardziej prawdopodobny. To właśnie z koreańskim producentem Microsoft blisko współpracował umieszczając swoje mobilne aplikacje na smartfonach Galaxy, ale co chyba ważniejsze, to właśnie Samsung jest najpopularniejszym producentem telewizorów na świecie. Niestety, aplikacja nie trafi do wszystkich użytkowników, bo na tę chwilę mówimy tylko o udostępnieniu aplikacji Xbox na modelach telewizorów Samsunga z 2022 roku.

Aplikacja Xbox na telewizorach Samsunga - jakie modele? Jakość streama?

Aplikacja zostanie udostępniona 30 czerwca i po jej pobraniu oraz instalacji będzie można zalogować się na swoje konto zupełnie tak samo, jak w przeglądarce czy na urządzeniach mobilnych. Gdy będą uruchamiane w streamingu dzięki Projektowi xCloud. Microsoft nie wprowadza (jeszcze?) obsługi dla rozdzielczości 4K - rozgrywkę będzie można toczyć w 1080p i przy 60 klatkach na sekundę.

Wspierane kontrolery? W co zagramy?

Lista wspieranych kontrolerów, które podłączymy bezpośrednio do telewizora, jest całkiem obszerna. Mogą to być pady od Xboksa, Sony DualSense, Amazon Luna i wiele innych, które będą działać za pośrednictwem Bluetooth. W ofercie Xbox Game Pass w streamingu znajduje się ponad 100 tytułów i cały czas dodawane są nowe, także na zasadzie rotacji.

To, czego zabrakło, to informacja czy i kiedy aplikacja zawita na starszych modelach oraz telewizorach innych producentów. Do płynnego działania takiej usługi wymagany oczywiście sprzęt, który będzie wystarczająco wydajnym środowiskiem, ale czy zeszłoroczne lub będące od dwóch lat na rynku smart TV nie poradziłyby sobie z taką usługą?

Mimo wszystko, to bardzo dobra wiadomość dla każdego, kto liczy na łatwy i szybki dostęp do gier. Streaming pozwala wygodnie sprawdzać nowe tytuły, omijać proces pobierania i instalacji, a także aktualizowania gier, a jedyny koszt jaki w przypadku Xbox Game Pass (Ultimate) musimy ponieść to comiesięczny abonament.