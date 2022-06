Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 - podsumowanie prezentacji

Ostatnie wydarzenie o tej samej nazwie podczas zeszłorocznego E3 było pełne fenomenalnych zapowiedzi. Podczas takich eventów często jesteśmy jednak zalewani mnóstwem pobocznych informacji - w tym przypadku Microsoft i Bethesda zrobili dokładnie to, co obiecywali, dostarczając nam samo mięsko w postaci gier.

Redfall, czyli humorystyczne zabijanie wampirów

Redfall to kolejna gra od Arkane Studios, ekipy odpowiedzialnej za serię Dishonored i jedną z najlepszych gier 2021 roku, czyli Deathloop. Redfall to pierwszoosobowy FPS z otwartym światem, który przeniesie nas na tytułową wyspę znajdującą się w stanie Massachusetts. Miejsce to zostało zaatakowane przez wampiry, które doprowadziły do zaćmienia słońca, odcinając wyspę od świata zewnętrznego - co za tym idzie, również mieszkańców. Gracz wcieli się właśnie w jednego z ocalałych, starając się odkryć zamiary wampirów i oczywiście pokrzyżować ich plany.

Zaprezentowany dzisiaj fragment z rozgrywki pokazuje, że produkcji będzie towarzyszyć dość spore poczucie humoru. Każda z postaci będzie miała do zaoferowania inną umiejętność, co trochę przypomina hero shooter. Grafika wygląda zachęcająco, opcja kooperacji, mnóstwo akcji i - przede wszystkim - obecność w Game Passie w dniu premiery. Jest na co czekać, lecz niestety, premiera dopiero w 2023 roku.

Hollow Knight: Silksong - to naprawdę się dzieje!

Kolejną pokazaną produkcją było Hollow Knight: Silksong, czyli kontynuacja doskonałej metroidvanii. Całość wygląda tak samo świetnie jak pierwsza odsłona serii, więc zdecydowanie jest na co czekać. Gra w dniu premiery trafi do Game Passa - problem jednak w tym, że nie wiemy, kiedy ten dzień premiery nadejdzie.

High On Life - szalony FPS od twórców Ricka i Morty’ego

Trzecią grą pokazaną podczas Xbox & Bethesda Game Showcase jest High On Life, bardzo specyficzny FPS, w którym będziemy przemierzać kosmiczny świat z dwoma mówiącymi gnatami w rękach. Premiera już w październiku tego roku, produkcja będzie dostępna w Game Passie w dniu premiery.

Xbox Game Pass + Riot

League of Legends na PC, League of Legends: Wild Rift na urządzenia mobilne, Legends of Runeterra oraz ​​Teamfight Tactics na PC i smartfony, a także Valorant na PC ze wszystkimi postaciami i mnóstwem dodatkowej zawartości - to wszystko trafi do abonamentu Microsoftu już tej zimy. Trzeba przyznać, że jest to potężna współpraca, która ucieszy mnóstwo graczy.

A Plague Tale: Requiem - nowy, niesamowicie klimatyczny gameplay

A Plague Tale: Requiem to kontynuacja wydanego w 2019 roku A Plague Tale: Innocence. Ponownie będziemy śledzić losy Amicii i Hugo w XIV-wiecznej francji, opanowanej przez wojnę i tytułową plagę. Ciężki klimat, emocjonalny rollercoaster i piękne widoki - to z pewnością nas czeka, co tylko potwierdza najnowszy gameplay. Produkcja przygotowywana przez Asobo Studio zadebiutuje jeszcze w tym roku, trafiając do Game Passa w dniu swojej premiery.

Odpowiedź na Gran Turismo 7? Forza Motorsport powraca!

Chociaż Forza Motorsport nie porywa takiej ilości graczy jak Forza Horizon, to z pewnością nie można przejść obok tej zapowiedzi obojętnie. Microsoft zaprezentował podczas showcase’u moc nowej generacji na gameplayach, zapewniając ray-tracing w czasie rzeczywistym na torze. Całość wygląda naprawdę doskonale i wygląda na to, że niedawno wydane Gran Turismo 7 będzie miało sporą konkurencję w swoim gatunku. Premiera już na wiosnę przyszłego roku.

Microsoft Flight Simulator x Halo Infinite

Kolejna dawka nowej zawartości do Microsoft Flight Simulator. Tym razem MFS połączy się z jedną z największych serii w historii branży gier wideo - Halo. Statek z najnowszej odsłony o podtytule Infinite wkrótce trafi do podniebnego symulatora.

Overwatch 2 z nową bohaterką!

Zaprezentowany zwiastun Overwatch 2 pokazuje, że zdecydowanie jest na co czekać, a wszyscy fani pierwszej odsłony sieciowego hero shootera od Blizzarda nie poczują się zawiedzeni. Gdyby tego było mało, PVP będzie w modelu free-to-play, a wczesny dostęp rusza już 4 października. Zaprezentowano również nową bohaterkę, Junker Queen, za którą (jak zawsze w przypadku tej serii) stoi rozdbudowana historia.

Ara: History Untold, czyli spełnienie marzeń fanów turówek

Oxide Games, twórcy Ashes of the Singularity, pokazali swoją nową grę turową pod tytułem Ara: History Untold. Coż, na ten moment nie znamy wielu szczegółów, jednak pewne jest, że fani RTS-ów poczują się jak w niebie.

The Elder Scrolls Online, Fallout 76 i Forza Horizon 5 doczekają się nowych DLC

The Elder Scrolls Online: High Isle oraz Fallout 76: The Pitt to dwa dodatki do gier Bethesdy, które zadebiutują już wkrótce. W przypadku TES mówimy już o przyszłym tygodniu, za to fani F76 będą musieli poczekać nieco dłużej, bowiem do września. Poza tym rozszerzenia doczeka się kultowa Forza Horizon 5, wprowadzająca samochodziki i tory Hot Wheels.

Ark 2, czyli Vin Diesel ujeżdżający dinozaury

Vin Diesel na dinozaurach niestety nie zwiastował szalonego spin-offu Szybkich i Wściekłych (chociaż mocno na to liczyłem), ale dał nowe spojrzenie na Ark 2. Symulatorów przetrwania z wielkim, otwartym światem nigdy nie za wiele, prawda...?

Scorn to naprawdę intrygująca produkcja

Survival horror w stylu biopunk, inspiracja dziełami H.R. Gigera i Zdzisława Beksińskiego, a do tego przerażający klimat i wyjątkowa muzyka, wywołująca na naszym ciele gęsią skórkę. Wygląda na to, że Scorn będzie horrorem, który zainteresuje nawet graczy niegustujących w strasznych produkcjach.

10 mniejszych gier, a wśród nich nowa produkcja z uniwersum Minecraft

Po Scornie przyszedł czas na zaprezentowanie dziesięciu nieco mniejszych produkcji. Pokazano takie gry jak Flintlock: The Siege of Dawn, sześcianową strategię Minecraft Legends, Lightyear Frontier, Gunfire Reborn z groźnymi kotkami w kapeluszach, intrygujące The Last Case Of Benedict Fox, As Dusk Falls skupiające się na problemach moralnych i pokazujące siłę rodziny, klimatyczne Naraka Bladepoint, Pentiment, Grounded oraz Ereban: Shadow Legacy. Fani indyków z pewnością mogą zacierać ręce.

Diablo IV - nowy zwiastun i piąta klasa postaci!

Przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft ewidentnie dało się we znaki podczas dzisiejszej konferencji. Poza nowym trailerem Overwatch 2, pokazano nowy materiał z Diablo IV i - co więcej - zaprezentowano nekromantę, czyli piątą i ostatnią klasę postaci w nadchodzącej odsłonie kultowej serii gier wideo.

Nowy sezon Sea Of Thieves, Ravenlok i Cocoon

Następnie zaprezentowano nową aktualizację do Sea Of Thieves, intrygujące Ravenlok, które wygląda jak mieszanka MediEvil z Koraliną, a do tego Cocoon, które wydaje się bardziej artystyczną wersją doskonałego Deaths Door. Zdecydowanie warto mieć te dwie produkcje na uwadze.

Wo Long: Fallen Dynasty, czyli nowa produkcja TEAM NINJA

Microsoft też chce mieć swoje Ghost of Tsushima, lecz z nieco większą szczyptą inspiracji Niohem. W ten sposób powstaje Wo Long: Fallen Dynasty, gra akcji, która ma zaoferować świetne wrażenia wizualne i doskonałą historię. Premiera rzekomo ma mieć miejsce na początku przyszłego roku.

Hideo Kojima rozpoczyna współpracę z Xbox Game Studios

Plotki się potwierdziły. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych i wyjątkowych twórców gier wideo w historii po zakończeniu współpracy z Konami i epizodowi z Sony łączy swoje siły z Xbox Game Studios, jednocześnie zapowiadając nowy, ekscytujący projekt. Na ten moment nie ma żadnych dokładniejszych informacji, lecz to w końcu gra Kojimy - z pewnością będzie wysokiej jakości.

Starfield, a właściwie bardziej No Man's Skyrim

Wreszcie zaprezentowano dłuższy materiał z nowego ogromnego RPG od Bethesdy, dumnie nazywanego "Skyrimem w kosmosie". Rozgrywka wygląda faktycznie dość podobnie do piątej odsłony The Elder Scrolls - widok zarówno z pierwszej jak i z trzeciej osoby i mnóstwo elementów walki, chociaż tutaj oczywiście wszystko jest dużo bardziej futurystyczne. Ogrom opcji customizacji głównej postaci, latanie w kosmosie i możliwość eksploracji ponad tysiąca planet, budowanie własnego statku, system craftingu - wszystkiego jest od groma. Starfield niewątpliwie będzie ogromną grą, która zabawi na setki godzin. Niestety, daty premiery nie ujawniono.

Wszystkie gry, które trafią na Xboksy i PC w ciągu najbliższych 12 miesięcy

Na sam koniec Microsoft pokazał grafikę przedstawiającą wszystkie gry, które trafią na ich konsole i komputery osobiste w ciągu najbliższego roku. Trzeba przyznać, że całość prezentuje się naprawdę obiecująco - szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, ile z tych pozycji pojawi się w dniu premiery w Game Passie.