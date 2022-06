Podsumowanie Xbox & Bethesda Showcase przygotowywał na gorąco Kacper - jeśli nie nadrobiliście jeszcze zaległości, warto zrobić to teraz. Tym bardziej, że wczoraj mieliśmy jeszcze jedną prezentację. Co prawda Xbox Games Showcase: Extended nie przynosi wielkich niespodzianek i zaskoczeń, jednak kilka ciekawostek zostawiono właśnie na wczorajszy wieczór.

Wydarzenie w dużej mierze dotyczyło pokazanych już wcześniej gier, gracze mieli możliwość posłuchania rozmów z przedstawicielami studiów Bethesda, Mojang Studios, Obsidian Entertainment, Playground Games, którzy w szczegółach opowiadali o swoich nowych projektach. Nie zabrakło jednak nowości, które nie trafiły do niedzielnej prezentacji. Choć nie ma ich wiele, z pewnością zainteresują fanów gier dostępnych na konsolach Xbox.

Xbox Games Showcase: Extended. Jeszcze więcej zapowiedzi

Kooperacyjne survival horrory to gatunek, który na przestrzeni ostatnich lat przyciągnął przed ekrany telewizorów i monitorów wielu graczy. Nie dziwi więc, że i tak już bogaty repertuar potworów, morderców i różnej maści złoczyńców stale się powiększa. Tym razem padło na Teksańska masakra piłą mechaniczną. Gra, która zadebiutuje w Game Passie w przyszłym roku doczekała się nowego materiału wideo, który pokazuje fragmenty rozgrywki.

W tym roku w Game Passie na PC zadebiutuje także Valheim. To generowany w czasie rzeczywistym, proceduralny survivalowy symulator nordyckiego wojownika, który będzie musiał się zmierzyć z trudnościami czekającymi na niego w podróży do Valhalli. Gra pojawi się także na konsolach Xbox w przyszłym roku.

Na wczorajszej prezentacji nie mogło również zabraknąć Microsoft Flight Simulator. Już dziś gracze mają możliwość pobrania darmowego rozszerzenia World Update X: United States of America and US Territories. A w nim znajdziecie 4 lotniska, 87 szczegółowo odwzorowanych punktów orientacyjnych i szczegółowe mapy wielu amerykańskich miast. W aktualizacji znalazło się również miejsce dla nowego samolotu Beechcraft Model 18.

FIFA 22 w EA Play. Posiadacze Game Passa na boisko wyjdą w przyszłym tygodniu

Pewnie wielu z was dało się nabrać, gdy w kwietniu pojawiły się informacje, że FIFA 22 dołącza do EA Play - a tym samym do Xbox Game Pass. Na podstawie jednego zrzutu ekranu ze sklepu Microsoft ktoś założył, że gra jest dostępna i czeka na pobranie. Szybko okazało się, że to albo zwyczajny błąd, albo ktoś sobie zrobił żart, na który złapało się wielu. FIFA 22 co prawda dołączyła w tamtym czasie do katalogu gier "z abonamentu", ale na konkurencyjnej platformie.

Pod koniec kwietnia PlayStation przedstawiło listę gier, które w maju pojawią się w PlayStation Plus - i właśnie tam znalazła się FIFA 22 w wersji na PS4 i PS5. Jednak gracze Xboksowi nie będą musieli długo czekać na swoją kolej. Choć tej zapowiedzi na wczorajszym wydarzeniu nie było, idealnie zbiegła się w czasie. Na swoich kanałach społecznościowych usługa EA Play poinformowała, że FIFA 22 do katalogu dołączy już 23 czerwca. A to oznacza, że każdy abonent Xbox Game Pass Ultimate będzie mógł zagrać w ten tytuł już w przyszłym tygodniu.