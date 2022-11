CD Projekt odzyskuje zaufanie graczy. Z każdym ogłoszeniem jest coraz lepiej

Nie da się ukryć, że stan Cyberpunka 2077 na premierę był rozczarowujący. Polski deweloper po fenomenalnie przyjętym Wiedźminie 3 i niezwykle udanych dodatkach fabularnych, czyli Serca z Kamienia oraz Krew i Wino, stracił sporo w oczach graczy — w tej chwili jednak skutecznie odbudowuje swoją dobrą sławę. Gracze zwyczajnie mogą czuć się rozpieszczeni.

Najpierw darmowy next-gen patch do Cyberpunka 2077, mnóstwo połatanych błędów i zapowiedź fabularnego DLC, później bezpłatne ulepszenie Wiedźmina 3 na konsolach i PC, które pokaże się już na dniach, a finalnie zapowiedź ambitnych planów na najbliższe lata — współpraca z Epic Games i Unreal Engine 5 przy kolejnym tytule z uniwersum stworzonym przez Andrzeja Sapkowskiego, zapowiedź łącznie trzech wiedźminowych projektów, kontynuacji Cyberpunka 2077 i całkowicie nowego IP. Cóż — jest syto!

Jakiś czas temu polski deweloper odsłonił nieco kart w sprawie jednego z projektów dotyczących Wiedźmina o nazwie kodowej Canis Majoris — w przeciwieństwie do jednej z wcześniej zapowiedzianych gier, która ma być ogromnym RPG (lecz to, kto będzie głównym bohaterem, nadal pozostaje tajemnicą — chociaż inny medalion sugeruje, że nie będzie to Geralt), nie będzie to nic „nowego”. CD Projekt Red postanowił opracować remake pierwszego Wiedźmina!

Pierwszy Wiedźmin opracowywany od zera — marzenie każdego gracza

Chociaż wszyscy gracze pokochali Wiedźmina 3, a w „dwójkę” grało całkiem sporo osób ze względu na dostępność chociażby na Xboksie 360, tak z pierwszą częścią nie wszyscy mieli okazję się zaznajomić. Wydana w 2007 roku produkcja jest również całkowicie innym doznaniem, niż to, co mogliśmy poznać w Dzikim Gonie — nie było to RPG z krwi i kości, a właściwie półotwarta gra akcji.

O wielkim, otwartym świecie mogliśmy zapomnieć. Wiedźmin był grą dość liniową, w której poruszaliśmy się tylko po wybranych lokacjach w trakcie różnych misji i aktów fabularnych. CD Projekt Red podczas listopadowego spotkania skupiającego się na wynikach finansowych firmy, o którym na Antyweb informował Kamil Pieczonka, zdradził, że w remake nie będzie tylko odgrzewanym kotletem — a wręcz przeciwnie, możemy spodziewać się dużych i poważnych zmian.

Wiedźmin Remake z całkowicie otwartym światem!

Najważniejszą zmianą jest fakt, że remake Wiedźmina zaoferuje całkowicie otwarty świat. W związku z tym powrót do między innymi Kaer Morhen czy Podgrodzia będzie doznaniem całkowicie innym, niż to, czego mogliśmy doświadczyć 15 lat temu.

To również sugeruje, że będzie to zdecydowanie bardziej rozbudowany projekt niż oryginał — i bez dwóch zdań ta zmiana przełoży się na sam gameplay, a może nawet i na fabułę. Nie będzie to raczej projekt na miarę remake’u Final Fantasy 7, lecz z pewnością nie możemy tutaj mówić o prostej kopii gry z 2007 roku z lepszą grafiką.

Podstawą remake’u Wiedźmina będzie Unreal Engine 5

Istotną informacją również jest fakt, że CD Projekt Red najprawdopodobniej całkowicie porzuci swój własny silnik. Remake Wiedźmina, tak samo, jak wcześniej wspomniany nowy wielki projekt RPG z tego świata, będzie działał na Unreal Engine 5 - i to tak samo sugeruje spore zmiany w warstwie gameplayowej. Cóż, same powody do radości.

Adam Badowski z CD Projekt Red zaznaczył również, jak ważna dla studia jest pierwsza część Wiedźmina:

Wiedźmin to miejsce, w którym wszystko się dla nas zaczęło, dla CD Projekt Red. Była to pierwsza gra, jaką stworzyliśmy, i wtedy była to dla nas wielka chwila. Powrót do tego miejsca i przerobienie gry dla następnej generacji graczom, aby jej doświadczyli, że wydaje się równie duży, jeśli nie większy.

Wiedźmin Remake - data premiery. Kiedy zagramy w nowy hit CD Projekt Red?

Polski deweloper rzucił również pogląd na to, kiedy produkcja pojawi się na rynku. Niestety, na premierę remake’u Wiedźmina będziemy musieli trochę poczekać — CDPR ogłosiło, że najpierw pojawi się pierwsza odsłona nowej trylogii o nazwie kodowej Polaris. To ma się stać nie wcześniej niż za 3 lata — można więc zakładać, że na odświeżoną wersję „jedynki” przyjdzie nam poczekać nawet 5 lat.