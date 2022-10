CD Projekt zmienia strategię. Zapowiada nową markę, świeże gry w świecie Wiedźmina i więcej!

Premiera Cyberpunka 2077 nie była łatwym czasem dla CDPR. Budowane przez lata zaufanie runęło w kilka dni, a akcje leciały na łeb, na szyję. Blisko dwa lata później udało się co nieco strat nadrobić — a produkty towarzyszące marce okazały się być prawdziwym hitem, z animacją Cyberpunk: Edgerunners na czele. Firma jednak ani przez chwilę nie składała broni: pracowała nad odzyskaniem zaufania, a teraz chwali się nową strategią długoterminową. W ubiegłym roku chwalili się że równocześnie będą prowadzić dwa duże projekty, które będą stopniowo rozszerzane. Dzisiaj dowiadujemy się, że na tym jeszcze nie koniec.

CD PROJEKT RED chce mieć trzy duże marki. Wczesne prace nad ich własnym uniwersum już trwają

CDPR chce dodać zupełnie nowe uniwersum do swojego portfolio. Co ciekawe - tym razem już bez wykupowania praw autorskich, a tworzone samodzielnie. Pierwsze prace nad nim ruszyły w ubiegłym roku — ale wówczas zaczęły dopiero powstawać wczesne prace koncepcyjne. Na tę chwilę znamy produkt jako Project Hadar — bo pod takim tytułem CDPR przedstawia go na grafice z długoterminową strategią. Wiadomo natomiast, że ma to być gra tworzona w 100% przez wewnętrzną ekipę CDPR

Poza tym firma zapowiada cały zestaw nowości - w tym nowe gry

CD PROJEKT RED wie, że siła leży w tworzeniu kompleksowego doświadczenia. Dlatego nie planują kończyć wyłącznie na grach — na przestrzeni lat byliśmy zresztą świadkami jak premiery serialu, animacji czy książek podbijały zainteresowania całej reszty. Dlatego też firma chce rozwijać IP które ma pod swoimi skrzydłami szerzej. Nie planuje też przerywania współpracy z zewnętrznymi twórcami. W serii wpisów na Twitterze które znajdziecie w podlinkowanym wątku znalazły się także informacje związane z nadchodzącymi projektami w świecie gier. O tym że powstaje dodatek fabularny Phantom Liberty do Cyberpunka 2077 wiemy już od dłuższego czasu. Teraz jednak ogłoszono także Project Sirius - czyli nowa, fabularna, gra w świecie Wiedźmina, za którą odpowiedzialne jest studio The Molasses Flood. Kolejną nowością jest Project Polaris, czyli RPG z otwartym światem, które ma być prawdziwym dziedzicem Wiedźmina 3: Dziki Gon. Jest jeszcze Project Canis Majoris, czyli RPG z otwartym światem w wiedźmińskim uniwersum, za które odpowiedzialne ma być zewnętrzne studio na czele którego stoją wiedźmińscy weterani. Ostatnią z nowości jest Project Orion — czyli sequel Cyberpunk 2077, który ma pokazać pełen potencjał leżący w uniwersum Cyberpunka — i nad nim pracować ma CDPR.