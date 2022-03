Co więcej, prace nad nowym Wiedźminem już trwają. Produkcja jest opracowywana na silniku Unreal Engine 5, co - jak czytamy - ma zapoczątkować nową sagę w serii i jest częścią nowo powstałej współpracy CD Projektu z Epic Games.

Na ten moment polskie studio ujawniło wyłącznie grafikę z nowym wiedźmińskim medalionem i napisem poniżej “A new saga begins”. Można snuć wiele domysłów, co może to znaczyć - nie zmienia to jednak faktu, że wrócimy do świata stworzonego przez Andrzeja Sapkowskiego, który pokochało miliony graczy na całym świecie. Nie podano jednak żadnych poważniejszych szczegółów, jak chociażby daty premiery.

Redzi podkreślają, że jest to pierwsza oficjalna zapowiedź nowej gry z serii Wiedźmin od wydania Wiedźmin 3: Dziki Gon w 2015 roku. Trzecia odsłona przygód Geralta zgarnęła łącznie ponad 250 tytułów gry roku i doczekała się dwóch fabularnych DLC o podtytułach Serca z Kamienia oraz Krew i Wino.

CD Projekt Red ogłosił również, że przejdzie na Unreal Engine 5 w ramach wieloletniego partnerstwa strategicznego z Epic Games. Od czasu premiery Wiedźmina 2: Zabójcy Królów w 2011 roku, CD Projekt Red używał wyłącznie własnego silnika REDengine do tworzenia swoich gier. Ta nowa współpraca z firmą Epic obejmuje nie tylko licencjonowanie, ale także rozwój techniczny Unreal Engine 5 oraz potencjalne przyszłe wersje Unreal Engine w szczególnych przypadkach. Deweloperzy z CD Projekt Red będą współpracować z deweloperami z Epic Games, a głównym celem będzie pomoc w dostosowaniu silnika do gier z otwartym światem - i pierwszą taką grą będzie właśnie nowy Wiedźmin.

W oficjalnym ogłoszeniu CD Projekt Red możemy znaleźć wypowiedź Pawła Zawodnego, dyrektora ds. technologii:

Jednym z kluczowych filarów RED 2.0 — transformacji, którą obecnie przechodzi studio — jest większy nacisk na technologię i właśnie to działanie leży u podstaw naszej współpracy z Epic Games. Naszym celem nie było po prostu pozyskanie licencji na silnik; razem z naszymi partnerami widzimy tę współpracę jako pierwszy krok w długiej i owocnej współpracy. W przypadku wcześniejszych gier studia, rozwój i przygotowanie REDengine pod dany tytuł wymagało znacznych zasobów i nakładu pracy. Dlatego niezwykle ważne było dla nas, aby w przypadku kolejnej gry CD PROJEKT RED wyznaczyć kierunek technologiczny tak szybko, jak to możliwe. Współpraca, którą nawiązaliśmy podniesie efektywność w procesie produkcji, a także jej przewidywalność. Jednocześnie dzięki niej otrzymamy dostęp do narzędzi do tworzenia gier z najwyżej półki. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć jakie niesamowite przygody uda nam się stworzyć w Unreal Engine 5!

Swoje stanowisko zajął także Tim Sweeney, założyciel i dyrektor generalny Epic Games:

Przy tworzeniu Unreal Engine 5 jednym z naszych celów było umożliwienie zespołom deweloperskim tworzenia dynamicznych otwartych światów łączących niespotykaną dotychczas skalę i jakość oprawy graficznej. Cieszymy się, że możemy współpracować z CD PROJEKT RED i wspólnie przesuwać granice tego, co możliwe jest w dziedzinach rozgrywki i opowiadania historii w grach. Wierzymy, że na naszych działaniach skorzysta na przestrzeni kolejnych lat cała społeczność twórców gier.

Jeśli tylko poznamy więcej szczegółów, z pewnością Was o tym poinformujemy. CD Projekt Red potwierdziło jednak, że pomimo współpracy z Epic Games, Cyberpunk 2077 stale będzie rozwijany na REDengine.