Wiedźmin 3 Dziki Gon nigdy nie wyglądał tak dobrze. Szczegóły wydania next-gen

Na dzisiejszej prezentacji ekipa z CD PROJEKT RED zaprezentowała szczegóły związane z aktualizacją next-gen do gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Co ciekawego przygotowali twórcy?

Nie da się ukryć, że największą zmianą w aktualizacji next-gen dla Wiedźmin 3 Dziki Gon jest pełne wsparcie dla technologii Ray Tracing. Ziemie Północy nigdy nie wyglądały tak dobrze. Tym bardziej, że ekipa odpowiedzialna za aktualizację wprowadziła też szereg zmian w wyglądzie całego świata, by bardziej pasował do obecnej generacji i komputerów oferujących jeszcze większe możliwości graficzne. To dla nich przygotowano tryb Ultra+, który z kart graficznych wyciśnie ostatnie soki. Gracze PC w pełni będą mogli wykorzystać ulepszone Screen Space Reflection, ulepszenia roślinności, lepsze tekstury i inne ulepszenia graficzne, które pojawią się w grze. Tym bardziej, że ta odsłona ma w pełni wspierać FSR 2.1 i DLSS 3.

Konsolowcy również skorzystają z Ray Tracingu. Gra oferować będzie dwa tryby graficzne: quality i performance. Ten pierwszy oferować będzie rozgrywkę w rozdzielczości 4K, z RT w 30 klatkach. 60 klatek dostępne jest w tym drugim trybie kosztem rozdzielczości i RT. Rozczarowujący jest jednak brak konkretnej informacji czy gra w wersji na konsole, w szczególności PlayStation 5, oferować będzie wsparcie dla trybu graficznego preferującego rozdzielczość i wykorzystującego technologię wysokiej liczby kl./s + VRR. 4K i 40 klatek na sekundę świetnie zdało egzamin w przypadku The Last of Us Part 1 i God of War Ragnarok. Po cichu jednak liczę, że ekipie z CD PROJEKT RED uda się zaimplementować ten tryb.

Sporą zmianą względem oryginału jest dodanie nowego widoku prowadzenia rozgrywki - w opcjach pojawi się możliwość przybliżenia kamery, która znajoma będzie fanom serii Resident Evil czy najnowszych odsłon God of War. Twórcy podkreślają, że zabieg ten nada historii nieco innego punktu widzenia na przedstawione na ekranie wydarzenia. A do ich uchwycenia na pamiątkę przyda się tryb fotograficzny umożliwiający robienie zrzutów ekranu z bogatym zestawem ustawień znanych m.in. z Cyberpunk 2077.

Wiedźmin 3 Dziki Gon w Edycji kompletnej i z aktualizacją next-gen

Do tego szereg usprawnień rozgrywki i modyfikacji w mechanikach dostępnych w grze - od filtrów na mapie, poprzez dynamicznie zmieniający się chód Geralta, a na możliwości pauzowania gry w przerywnikach kończąc. Co ciekawe, w aktualizacji pojawi się też kilka nowych questów oraz przedmiotów - w tym stroje inspirowane serialem Netfliksa. Darmowa aktualizacja zawiera m.in. poprawki do kilku questów, w tym do "Z dalekiego Ofiru" i "Poszukiwania: rynsztunek Szkoły Wilka".

Jedną z najciekawszych informacji związanych z aktualizacją do Wiedźmina 3 jest fakt, że gracze posiadający w domu różne platformy będą mogli bez problemu kontynuować zabawę na wybranym sprzęcie. Przygoda rozpoczęta na komputerze? Dzięki synchronizacji postępu będzie można ją kontynuować na konsoli PlayStation lub Xbox. Podobną funkcjonalność wprowadzono niedawno w Cyberpunk 2077.

Międzyplatformowe postępy działają dla każdego typu zapisu (szybki, automatyczny, ręczny, itp.). Funkcja będzie dostępna po zalogowaniu na konto (z poziomu menu głównego lub po wejściu do gry i wybraniu menu „Wczytaj grę”). Warto jednak pamiętać, że w przypadku wersji konsolowych z ograniczeniami regionalnymi postępy międzyplatformowe mogą nie działać w pełni.

Darmowa aktualizacja next-gen pojawi się na PC, PlayStation 5 i Xbox Series S|X już 14 grudnia 2022. W sprzedaży pojawi się także Edycja kompletna zawierająca wszystkie wydane do tej pory dodatki fabularne i kosmetyczne oraz zainstalowaną aktualizację next-gen. Dokładniejsze szczegóły oraz pełna lista zmian w tym wydaniu zaprezentowane będą przed premierą.