Tak jak obiecywano, dziś miała miejsce prezentacja REDstreams przybliżająca zmiany, jakie w najbliższym czasie zawitają do Night City w grze Cyberpunk 2077. Choć od premiery najnowszej produkcji studia CD Projekt RED minęło już sporo czasu, twórcy starają się jak mogą, by dostarczyć graczom tytuł, który obiecywali. A jak wiadomo, listopad 2020 do najlepszych w historii polskiego studia nie należal i przez długie lata będzie się o nim mówiło

Cyberpunk 2077 1.5. Wsparcie dla nowej generacji i wiele zmian w grze

Poza wersją na nowe generacje debiutuje aktualizacja 1.5. A co się w niej zmienia? To przede wszystkim przeprojektowany system umiejętności i atutów pozwalający na jeszcze lepsze dostosowanie klasy postaci i jej zdolności wykorzystywanych w czasie walki. Największą zmianą jest zastąpienie drzewka umiejętności Skradanie się na Ninjutsu, aby lepiej odzwierciedlić atuty, które zawiera.

To, na co twórcy zwracają również uwagę to nowy system ruchu ulicznego, zachowania samochodów i innych pojazdów oraz przechodniów. To odpowiedź na krytykę, która pojawiła się tuż po premierze gry. Mieszkańcy Night City reagują na poczynania gracza i jeśli jest wobec nich agresywny, część z nich odpowie tym samym - wyciągając broń i starając się bronić. Przechodnie już nie zatrzymują się i kucają bezmyślnie, tylko odpowiednio reagują na zachowanie gracza.

Podobnie kierowcy samochodów. System"Panic driving" sprawia, że jeśli zobaczą jakieś niebezpieczeństwo, będą starali się go uniknąć poprzez np. zjeżdżanie z ulicy i ucieczka po chodnikiem. Nowością jest też tryb palenia gumy po przytrzymaniu przycisku gaz i hamowania jednocześnie, nowy system hamowania zapewnia. Ulepszono symulację silnika i skrzyni biegów oraz poprawiono perspektywę pierwszoosobową we wszystkich pojazdach

Cyberpunk 2077 1.5. Co nowego?

W grze pojawiają się też nowe bronie z kilkoma wariantami kolorystycznymi - to jedna z nowości w DLC debiutujących w wersji 1.5. Karabin maszynowy typu Power "UMBRA" Darra Polytechnic i pistolet maszynowy typu Power "Guillotine" Budget Arms znajdziecie w sklepie Wilsona 2nd Amendment w megabloku H10. Wraz z nimi do asortymentu dołączą 4 nowe lunety oraz nowe hamulce wylotowe.

1.5 wprowadza również możliwość zmiany wyglądu V. To drugie z trzech DLC, które do Cyberpunk 2077 zawitały wraz z aktualizacją 1.5. Wystarczy zajrzeć do lustra łazienkowego w mieszkaniu i skorzystać z kreatora postaci. Nowa fryzura, kolor włosów, makijaż i piercing - a to chyba oznacza, że nie będzie stylistów, o których wspominano w kilku ostatnich przeciekach. Potwierdziły się za to informacje o możliwości zmiany wyglądu mieszkania - to DLC numer trzy. Do wyboru jest 6 wersji kolorystycznych. Możliwe jest też wynajęcie innych apartamentów znajdujących się w różnych dzielnicach Night City. Każde z nich różni się wyglądem i układem, jednak nie wpływa znacząco na samą rozgrywkę, choć wszystkie współdzielą jeden schowek na wszystkie przedmioty V.

Zmian wpływających na rozgrywkę jest naprawdę sporo. Wszystkie znajdziecie na stronach Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 na nowych konsolach. Dwa tryby graficzne

Gra na konsolach nowej generacji oferuje dwie wersje graficzne: Performance oraz Ray Tracing. Pierwszy z nich to 60 klatek na sekundę i dynamicznie skalowane 4K. Ten drugi to 30 klatek na sekundę z dodatkowymi efektami graficznymi, w tym śledzenie promieni oraz wysokiej jakości SSR. Właściciele Xbox Series S będą musieli zadowolić się rozdzielczością 1440p i 30 klatkami na sekundę.

Cyberpunk 20177 w wersji 1.5 dostępny jest już teraz. Aktualizacja jest darmowa i pobierana będzie automatycznie na wszystkich platformach. Aktualizacja dla PS5 wygląda nieco inaczej. By móc zagrać w Cyberpunk 2077 w wersji "next gen" na nowej konsoli, trzeba pobrać odpowiednią wersję gry - pojawi się ona w bibliotece gier z ikoną wskazującą, że dostępna jest na PS5.

Jeśli nie kupiliście wcześniej Cyberpunk 2077 i chcecie sprawdzić, jak gra sprawdza się na nowej generacji konsol, możecie pobrać wersję Trial pozwalającą na granie przez 5 godzin z możliwością przeniesienia zapisu do pełnej wersji gry.