Moc nowości ze świata Cyberpunk 2077: aktualizacje, dodatki i plany na przyszłość

Dziś odbyła się zapowiedziana prezentacja Night City Wire. Początki Cyberpunk 2077 nie należały do specjalnie udanych. Z każdą aktualizacją sprawy wyglądają coraz bardziej obiecująco. Już za kilka dni na Netflix premiera animowanej serii Cyberpunk 2077: Edgerunners, zaś podczas dzisiejszego wydarzenia zapowiedziano kolejne nowości dla świata Cyberpunk 2077.

I najważniejszym z nich bez wątpienia jest rozszerzenie do gry. Cyberpunk 2077: Widmo Wolności w przyszłym roku trafi na konsole nowej generacji i komputery. Dokładna data premiery szpiegowskiego dodatku który zabierze nas do zupełnie nowych lokacji nie jest jeszcze znana, ale trailer z oficjalną zapowiedzią prawdopodobnie dla wielu okaże się wystarczającą zachętą by powrócić do tamtejszego świata. Powraca też Johnny Silverhand — postać w którą wcielił się jeden z najulubieńszych aktorów Hollywood, Keanu Reeves.

Na tym jednak jeszcze nie koniec, bowiem gra otrzymuje także aktualizację 1.6 ze stylówkami i broniami znanymi z animowanej serii Edgerunners. Głównie kosmetyka, ale myślę, że dla tych którym przypadnie do gustu serial - będzie fajnym uzupełnieniem całości. A skoro już mowa o kosmetyce, to dzięki nowemu systemowi transmogryfikacji wszystkie przedmioty można będzie dostosować do naszego widzimisię, by było spójnie i klarownie. Wygląd bohatera zaś można będzie zmieniać także podczas misji fabularnych. Aktualizacja Cyberpunk do wersji 1.6 będzie dostępna już dziś na wszystkich platformach — PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC oraz Google Stadia.

A skoro już mowa o przyszłości — to warto też mieć na uwadze, że jest to ostatnia z łatek które trafiają na starą generację konsol. W kolejnych patchach twórcy gry zapowiadają zupełnie nową policję strzegącą Night City, zmian mają doczekać się także systemy walki oraz kwestia podróży. Lepiej późno, niż później.