CD Projekt RED opublikował wczoraj po sesji wyniki finansowe za 3. kwartał 2022 roku i okazały się one nieco lepsze niż przewidywania analityków. Wygląda na to, że Cyberpunk zyskał drugie życie i ponownie bardzo dobrze się sprzedaje, w czym wydatnie pomogła animacja Cyberpunk: Edgerunners.

Świetnie wyniki CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 już zawsze będzie nam się kojarzył z nieudaną premierą, ale warto z pewnością docenić jak CD Projekt RED wybrnął z całej afery i co ostatecznie zaoferował graczom. Wygląda na to, że po ostatnich poprawkach, związanych chociażby z premierą wersji na konsole nowej generacji, Cyberpunk 2077 wreszcie spełnia oczekiwania. Duży wpływ na zainteresowanie tym tytułem miała wydana w połowie września animacja - Cyberpunk: Edgerunners, która przez miesiąc utrzymywała się w Top 10 najpopularniejszych produkcji w wielu krajach. Znacząco odbiło się to na sprzedaży gry, ale również na zainteresowaniu tytułem przez osoby, które grę kupiły wcześniej. Przez kilka tygodni CD Projekt RED notował ponad 1 mln osób dziennie grających w Cyberpunka.

I znalazło to swoje przełożenie na wyniki finansowe. W trzecim kwartale 2022 roku spółka osiągnęła przychody na poziomie 245,5 mln złotych, ponad 100 mln większe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W rezultacie osiągnęła też zysk na poziomie 98,7 mln złotych, 5 razy większy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednocześnie był to najlepszy 3. kwartał w historii CD Projektu, a wygląda na to, że końcówka roku również będzie dobra. Jak dowiadujemy się z konferencji wynikowej, sprzedaż gry Cyberpunk 2077 cały czas jest lepsza niż przed premierą animacji. Dla przypomnienia, poziom 20 mln sprzedanych egzemplarzy osiągnięto jeszcze we wrześniu i wygląda na to, że kolejny kamień milowy jest coraz bliżej. Więcej na temat samych wyników powiedział Piotr Nielubowicz, wiceprezes zarządu ds. finansowych w poniższym filmie.

Jak wygląda przyszłość CD Projektu?

Nową strategię wydawniczą CD Projekt RED opublikował na początku października, ale od tamtej pory pojawiło się kilka nowych informacji. Dowiedzieliśmy się na przykład, że projekt Canis Majoris to remake pierwszego Wiedźmina, który zostanie przygotowany przez zewnętrzne studio - Fool's Theory. W czasie konferencji wynikowej, prezes Adam Kiciński mimowolnie zdradził kiedy mniej więcej możemy tej gry oczekiwać. I wygląda na to, że poczekamy całkiem długo. Remake będzie mocno czerpał z technologii zastosowanych w nowej trylogii, której pierwszy tytuł o kodowej nazwie Polaris zadebiutuje najwcześniej za 3 lata. Wygląda więc na to, że na remake poczekamy dobre 3-4 lata, ale dobra wiadomość jest taka, że będzie bazował na silniku Unreal Engine 5.

Nie wiadomo natomiast kiedy można spodziewać się premiery projektu Sirius. To gra osadzona w wiedźmińskim świecie, z elementami rozgrywki dla wielu graczy, tworzona przez studio The Molasses Flood, nad którą pracuje obecnie około 60 osób. Dla porównania w projekcie Polaris jest obecnie 150 osób, choć prace nad tym tytułem zaczęły się nieco później i wygląda na to, że będzie on bardziej rozbudowany. Większość zespołu, ponad 350 osób, pracuje nad płatnym dodatkiem dla Cyberpunka - Phantom Liberty, którego premiera zaplanowana jest na przyszły rok. Dopiero po jego wydaniu zaczną się pracę koncepcyjne nad projektem Orion, który ma być sequelem Cyberpunka 2077. Nie zdradzono natomiast żadnych informacji na temat trzeciej franczyzy, wygląda na to, że jest ona jeszcze na bardzo wczesnym etapie koncepcyjnym.

Jeśli zaś chodzi o najbliższą przyszłość, to za nieco ponad 2 tygodnie wydany zostanie darmowy dodatek do Wiedźmina 3: Dziki Gon, który wprowadzi szereg graficznych ulepszeń i poprawek, a także nową zawartość do gry. Warto też pewnie wspomnieć, że podczas sesji pytań i odpowiedzi poruszono kwestię nowych produkcji filmowych związanych z uniwersum Cyberpunk 2077. Michał Nowakowski, członek zarządu odpowiedzialny za rozwój biznesu spółki, powiedział, że spółka nie wyklucza nowych projektów, zarówno animacji jak i serialu aktorskiego, ale w tej chwili nie ma nic do zakomunikowania. Jeśli o mnie chodzi o to wygląda to, jak potwierdzenie, że coś jest na rzeczy ;-).

Kurs akcji CD Projektu mocno rośnie

Wyniki finansowe CD Projektu opublikowane zostały wczoraj po sesji giełdowej, więc na reakcję rynku musieliśmy poczekać do rana. Jest ona umiarkowana, kurs zareagował neutralnie i notowany jest blisko ceny zamknięcia z wczoraj. Wyraźnie jednak widać, że rynek oczekiwał lepszych wyników już od dłuższego czasu. Mniej więcej właśnie od połowy września, kiedy to zadebiutowała animacja Cyberpunk: Edgerunners. W ciągu nieco ponad 2 miesięcy cena akcji wzrosła z 80 do blisko 150 PLN, nadal jest jednak daleko od szczytów. Na kilka dni przed premierą Cyberpunka 2077 kurs przekraczał nawet 450 PLN.

Uwaga: autor jest posiadaczem akcji spółki CD Projekt.