Z okazji 15. urodzin pierwszego Wiedźmina od CD PROJEKT RED, studio zapowiada powrót do korzeni - konkretnie do tej części, która zapoczątkowało wieloletnią i wielokrotnie nagradzaną serię. Aktualnie prace nad grą są na wczesnym etapie, w polskim studiu Fool’s Theory. Pracują nad nią weterani Wiedźmina, podczas gdy CD PROJEKT RED zapewnia nadzór kreatywny. Remake Wiedźmina powstaje na silniku Unreal Engine 5, co zwiastuje oprawę graficzną na naprawdę wysokim poziomie. Jego kodowa nazwa to "Canis Majoris", która w internecie pojawiła się przy okazji zapowiadanych kilka tygodni temu nowych gier z tego uniwersum.

Wiedźmin to był początek CD PROJEKT RED, od tego się wszystko dla nas zaczęło. To była nasza pierwsza gra i przełomowy moment dla studia. Remake jest równie ważny, bo będzie dla nowego pokolenia graczy okazją, by po raz pierwszy przeżyć początek historii Geralta.

- mówi Adam Badowski, szef studia CD PROJEKT RED. Dodając jednocześnie, że dobrze znamy zespół Fool’s Theory, są wśród nich nasze koleżanki i koledzy, którzy pracowali z nami przy serii. Przede wszystkim to szalenie ambitni ludzie tworzący świetne gry. Znają materiał źródłowy i zdają sobie sprawę, że na ten remake gracze liczą od dawna. To dopiero początki tego projektu, ale wierzę, że warto będzie czekać.

Remake pierwszego Wiedźmina. CD PROJET RED zdradza pierwsze informacje

Bardzo się cieszę z szansy na ponowną współpracę z osobami zaangażowanymi w produkcję drugiej i trzeciej części Wiedźmina. Szczególnie, że mowa tu o remake'u gry, która jest bardzo bliska naszym sercom

- mówi Jakub Rokosz, prezes zarządu Fool's Theory. Reprezentując swoje studio dodaje jednocześnie: jesteśmy podekscytowani współpracą z CD PROJEKT RED, a naszym celem jest oddanie w ręce graczy kolejnej świetnej gry z kultowej serii Wiedźmin.

Szczegółów nat temat remake'u pierwszego Wiedźmina nie znamy w zasadzie żadnych. Studio zdradza jedynie, że gra jest na wczesnym etapie produkcji, więc z ekscytacją warto jeszcze nie wstrzymać. Ekipa zapewnia jednak, że chcą stworzyć tytuł na jak najwyższym poziomi i proszą graczy o cierpliwość. Kolejne szczegóły poznamy w nieokreślonej jeszcze przyszłości.

Mam tylko nadzieję, że twórcy nie powtórzą swoich błędów i gra na premierę nie będzie przypominała tego, co pierwotnie zaserwowano graczom w 2007 r. Mimo wielu ciepłych słów ze strony recenzentów, nie brakowało słów krytyki ze strony samych graczy. Dopiero wydana rok później Edycja Rozszerzona rozwiązła wiele problemów i można było śmiało stwierdzić, że dała CD PROJEKT RED rozpoznawalność na całym świecie.