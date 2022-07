CD PROJEKT RED świętuje 20. urodziny

Nawet jeśli premiera Cyberpunka 2077 nie była do końca udana, to nie można CD PROJEKT RED odmówić wielkiego wpływu na światowy rynek gier. Jeszcze nigdy firma z Polski nie osiągnęła takiego sukcesu na skalę globalną, więc wygląda na to, że jest co świętować po 20 latach.

20. urodziny CD PROJEKT RED

1 lipca 2022 roku mija dwadzieścia lat od momentu ogłoszenia przez firmę CD Projekt powstania studia CD PROJEKT RED. Jak możemy przeczytać w informacji prasowej "studio zostało powołane do życia z miłości do gier i ambicji do tworzenia wyjątkowych, zapadających w pamięć tytułów" i trzeba przyznać, że jest w tym wiele racji. Już pierwsza produkcja, Wiedźmin, pokazała, że Polacy potrafią kreować wciągające i pełne fascynujących historii gry RPG, które są w stanie wyznaczać nowe standardy w branży gier wideo. Przez dwie dekady CD PROJEKT RED z małego studia przeistoczył się w globalną markę, a przypieczętowaniem sukcesu była gra Wiedźmin 3: Dziki Gon. To jedna z najwyżej ocenianych gier w historii, która sprzedała się w liczbie ponad 65 milionów egzemplarzy.

Premiera Cyberpunka 2077 pod względem sprzedaży również była całkiem dobra, ale pod względem jakości jakiej oczekiwali gracze, nie wyszło to najlepiej. Po 1,5 roku od premiery można chyba uznać, że kryzys został zażegnany, a gracze czekają na pierwszy dodatek do najnowszego tytułu, który powinien pojawić się w przyszłym roku. Hype podkręci też z pewnością szykowane wspólnie z Netfliksem i studiem Trigger anime Cyberpunk: Edgerunners, które premiera planowana jest we wrześniu 2022 roku. CD PROJEKT RED zapowiedziało również kolejną grę z uniwersum Wiedźmina, a za kilka miesięcy powinien pojawić się również Wiedźmin 3: Dziki Gon w wersji na konsole nowej generacji.

Dwadzieścia lat obecności na rynku podsumował Adam Badowski, szef studia CD PROJEKT RED:

Zaczynając CD PROJEKT RED, nie wiedzieliśmy, co można, a czego nie można w branży gier wideo. Byliśmy buntownikami, wszystkiego musieliśmy nauczyć się sami. To stało się częścią naszego DNA i dało nam swobodę w podejściu do tworzenia naszych gier. Dzięki temu mają one swój unikalny charakter. I to niezmiennie od dwudziestu lat, które były dla nas nad wyraz owocne i pełne niespodzianek. Jesteśmy niezwykle dumni i szczęśliwi z naszych osiągnięć i faktu, że nieustannie możemy liczyć na wsparcie naszej społeczności. Dzięki temu z optymizmem i radością wchodzimy w kolejne dwadzieścia lat naszej działalności.

W ramach świętowania dwudziestych urodzin studia utworzono oficjalną stronę, na której wszystkie zainteresowane osoby mogą udostępniać swoje wspomnienia związane z CDPR i jego grami. To jednak nie wszystko — dodatkowo przygotowano szereg aktywności takich jak: rocznicowe streamy z wyjątkowymi gośćmi i grami CDPR w roli głównej, serię wyzwań i wiele więcej. Więcej informacji na temat obchodów dwudziestych urodzin CD PROJEKT RED znajduje się na stronie 20yearsof.cdprojektred.com.