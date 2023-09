Tradycją stało się już, że każdego miesiąca publikujemy informacje z raportu Mediapanel dotyczącego aktywności polskich użytkowników platform VOD i OTT. Pozwala nam zobaczyć, jak popularne są poszczególne serwisy dostępne w naszym kraju. Należy jednak pamiętać, że te liczby nie odzwierciedlają w pełni rynku. Z prostego powodu - niemożliwe jest poznanie dokładnych danych dotyczące każdej z platform, gdyż firmy niechętnie dzielą się informacjami na temat swoich klientów. Jak wygląda zestawienie podsumowujące ostatnie miesiąc wakacji?

Najpopularniejsze serwisy VOD w Polsce - sierpień

VOD i OTT Sierpień 2023 Lp Media channel Share of Time in category Użytkownicy (Real Users) Zasięg (internet) ATS Audyt 1 Netflix (www+app) 55.75% 10 725 372 36.29% 5h 42m 37s nie 2 Disney+ (www+app) 7.80% 3 692 304 12.49% 2h 19m 18s nie 3 HBO MAX (www+app) 6.80% 2 874 204 9.72% 2h 35m 55s nie 4 Player (www+app) 5.32% 2 087 532 7.06% 2h 47m 51s tak 5 TVP (www+app) 5.26% 2 666 358 9.02% 2h 9m 58s Mix 6 Prime Video (www+app) 3.40% 1 926 828 6.52% 1h 56m 22s nie 7 CANAL+ (www+app) 3.34% 2 450 412 8.29% 1h 29m 54s nie 8 Aplikacja SWEET.TV - TV i filmy 2.76% 448 416 1.52% 6h 45m 30s nie 9 Polsat Box Go (www+app) 2.05% 1 426 410 4.83% 1h 34m 36s nie 10 SkyShowtime (www+app) 1.45% 1 666 980 5.64% 57m 18s nie

Z tego zestawienia widać doskonale, że Netflix wciąż króluje mimo zawirowań z cennikiem i współdzieleniem konta. Zaskakuje nagły wzrost popularności aplikacji SWEET.TV - TV i filmy, która nagle wskoczyła na 8. pozycję spychając jednocześnie Polsat Go Box, SkyShowtime w dół i wyrzucając z lity top 10 platformę Viaplay. Jednak na nieco większe zmiany w tym zestawieniu będziemy musieli jeszcze poczekać - dopiero za kilka miesięcy, gdy Disney+ wprowadzi nowy, zaktualizowany cennik. Od 6 grudnia cena dostępu do VOD wzrośnie do 37,99 zł miesięcznie. Chcecie zapłacić za rok z góry? Szykujcie portfele, bo będzie trzeba zapłacić 379,90 zł. To spora podwyżka - obecnie za Disney+ w Polsce zapłacimy 28,99 zł miesięcznie, a kupując abonament na 12 miesięcy, zapłacimy go w cenie 10 - 289,90 zł/rok. Na otarcie łez Disney+ przygotował promocję dla nowych i powracających abonentów - 3 miesiące za 6,99 zł miesięcznie.

Różnice w liczbach realnych użytkowników w porównaniu z poprzednimi miesiącami tłumaczone są tym, że Mediapanel zmieniło w maju sposób prowadzenia zestawienia. Od tego miesiąca ranking Serwisów VOD i OTT realizowany jest według zmiennej Share of time in category. Wsłuchując się w głosy z rynku firma uznała, że zestawienia według tej zmiennej będą lepiej odzwierciedlać charakterystykę kategorii. W związku z wdrożeniem pakietu aktualizacji metodologicznych i wynikających z nich zmian w wynikach poszczególnych węzłów, nie rekomenduje ona porównania danych miesiąc do miesiąca.

