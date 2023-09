Disney+ szykuje niemałą rewolucję. Będzie drożej i z nowymi planami

Disney+ przygotowuje się do wprowadzenia nowego cennika w Europie. Platforma idzie w ślady Netfliksa i wprowadzi trzy rożne abonamenty: z reklamami, podstawowy i z jakością 4K. Czy zmiany zawitają do Polski?

Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że Disney+ szykuje się do zmiany swojego cennika. Choć początkowo mówiło się o Stanach Zjednoczonych, szybko okazało się, że podwyżki zawitają do innych krajów - także do Polski, choć z nieco większym opóźnieniem - bo dopiero w grudniu. Od 6 grudnia cena dostępu do BOD wzrośnie do 37,99 zł miesięcznie. Chcecie zapłacić za rok z góry? Szykujcie portfele, bo będzie trzeba zapłacić 379,90 zł. To spora podwyżka - obecnie za Disney+ w Polsce zapłacimy 28,99 zł miesięcznie, a kupując abonament na 12 miesięcy, zapłacimy go w cenie 10 - 289,90 zł/rok.

Jednak to nie koniec zmian w Disney+, do jakich może dojść przed końcem roku. Już przy okazji zapowiedzi podwyżek dowiedzieliśmy się, że w niektórych europejskich krajach pojawi się plan z reklamami, który ma kosztować 4,99 funtów/5,99 euro miesięcznie. Na ten moment nie wiadomo, czy pojawi się on w Polsce.

Nowe plany Disney+. Za 4K i Dolby Atmos trzeba będzie dopłacić

Jak informuje niemiecki serwis Digitales Fernsehen, platforma VOD szykuje dla klientów jeszcze jedną, bardzo istotną zmianę. Disney+ ma do końca roku wprowadzić w Niemczech (i zapewne innych krajach europejskich) dodatkowe plany mające jeszcze bardziej zróżnicować ofertę. Co się pojawi? Wspomniany wcześniej plan z reklamami, do tego podstawowy plan oferujący jakość Full HD oraz plan z materiałami wideo w jakości 4K ze wsparciem Dolby Vision (HDR) i Dolby Atmos - czyli to, co obecnie znajduje się w ramach abonamentu kosztującego w Niemczech 8,99 euro miesięcznie. Jak będzie wyglądał cennik po zmianach, które w życie mają wejść w listopadzie?

Disney+ z reklamami - 5,99 euro miesięcznie

- 5,99 euro miesięcznie Disney+ bez reklam - 8,99 euro miesięcznie

- 8,99 euro miesięcznie Disney+ 4K - 11,99 euro miesięcznie

Czy do podobnych zmian dojdzie także w Polsce? Niewykluczone, jednak potrzebne nam jest potwierdzenie tych informacji ze strony samej platformy. Ta na ten moment firma nie zdradza żadnych szczegółów podając jedynie, że o wszystkich zmianach w ofercie będzie informować na bieżąco.