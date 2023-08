Netflix nowości wrzesień 2023. Lista premier - nowe filmy i seriale

Jeśli miałbym wskazać najciekawszą, moim zdaniem, premierę września na Netflix to będzie to "Freestyle", czyli określany mianem polskiej 8 mili film z Maciejem Musiałowskim. Młody raper potrzebuje pieniędzy, by wynająć studio i skończyć płytę, ale ciągle idzie mu pod górkę i mało co wychodzi z ambitnych planów. Zobaczymy, czy Polacy zdołali nakręcić coś innego, niż zazwyczaj. Za kamerą Maciej Bochniak, a scenariusz napisali Maciej Bochniak i Sławomir Shuty. W obsadzie także Nel Kaczmarek, Michał Sikorski (pamiętacie go z "Pewnego razu na krajowej jedynce"?).

Nowe filmy i seriale Netflix wrzesień 2023

https://youtu.be/XolihuYk71s?si=BFoFW1qhZMdi4L1S

Z polskich produkcji Netflix dostarczy nam także "Infamię". W tej produkcji, której reżyserami są Anna Maliszewska i Kuba Czekaj, śledzimy historię Gity. Po powrocie z emigracji na brytyjskich wyspach razem z romską rodziną dziewczyna staje przed zadaniem odnalezienia się na nowo w Polsce. Przy tym dąży do zachowania swoich korzeni, a także odkrywa swoją pasję do hip-hopu.

A jeśli chodzi o seriale, to nie będzie brakować soczystych powrotów: dostaniemy 4. sezon uwielbianego przez wielu widzów "Sex Education", 3. sezon "Top Boy'a", a także zupełną nowość "Tapie". O czym opowiada? Bernard Tapie, zdecydowany reprezentant klasy pracującej, staje się kolejnym wybitnym postacią we francuskim społeczeństwie, która wzbudza duże kontrowersje. Jego życie jest tematem tego fabularyzowanego serialu biograficznego. Wracają także "Virgin River" z 5. sezonem oraz "Miłość jest ślepa" także z 5. sezonem.

Z filmowych nowości warto wyszczególnić "Serce w chmurach" z Haley Lu Richardson w roli głównej, którą pamiętamy z "Białego Lotosu". W nim, podczas podróży lotniczej do Londynu, dwójka nieznajomych przypadkowo nawiązuje przyjaźń, lecz później z różnych przyczyn są rozdzielani przez los. Chociaż wydaje się to niemożliwe, miłość nie poddaje się tak łatwo. Zobaczymy także "Zdumiewającą historia Henry’ego Sugara" i "Hrabiego". Pierwszy z nich to film Wesa Andersona, zaś drugi skupia się na postaci zwanejAugusto Pinochet. To wampir gotowy na swoją śmierć, który staje w obliczu nieuchronnego końca. Jednak otaczające go sępy nie zamierzają go zostawić w spokoju i wciąż krążą wokół, gotowe do ostatniego okrutnego ataku. To temat mrocznej satyry stworzonej przez Pablo Larraína. Dla najmłodszych przygotowano m. in. 3. sezon "Kung Fu Pandy" i 5. sezon "My Little Pony: Zmieniaj świat".

Na licencji pojawią się "Szybcy i wściekli 9", "Pacyfik" (serial HBO) i "Sprawa Iwony Wieczorek".

Netflix wrzesień 2023 nowości - lista premier

FILMY I SERIALE NETFLIX Bandycka Pieśń Już wkrótce na Netflix Diabelski Plan Już wkrótce na Netflix Podstęp Już wkrótce na Netflix The Wonderful Story of Henry Sugar Już wkrótce na Netflix Morderstwo i kawa: sprawa Jessiki Wongso Już wkrótce na Netflix Vasco Rossi: Żyć pełnią życia Już wkrótce na Netflix Rozczarowani: Część 5 9/1/2023 Miłość jest ślepa: Po ślubie: Sezon 4 9/1/2023 Półtora dnia 9/1/2023 Plan na imprezę 9/1/2023 Szczęśliwy finał 9/1/2023 Czy to ona jest wilkiem? 9/3/2023 Shane Gillis: Beautiful Dogs 9/5/2023 69 – serial 9/6/2023 Infamia 9/6/2023 Gotowy do służby 9/6/2023 Dom Tahira 9/6/2023 Drapieżniki 9/6/2023 Honor skauta: Tajne akta Boy Scouts of America 9/6/2023 Ukochane dziecko 9/7/2023 Top Boy: Sezon 3 9/7/2023 Virgin River: Sezon 5 9/7/2023 A gdyby tak… 9/7/2023 Kung Fu Panda: Smoczy rycerz: Sezon 3 9/7/2023 GAMERA -Rebirth- 9/7/2023