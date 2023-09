Disney+ ze świetną promocją tuż przed podwyżkami! Jak skorzystać?

Disney+ startuje dziś z nową promocją, w której do zdobycia jest 3 miesiące abonamentu popularnej platformy VOD za 6,99 zł miesięcznie. Niecałe 21 zł daje dostęp do bogatego katalogu filmów i seriali na wyłączność oraz tych pochodzących z popularnych amerykańskich stacji telewizyjnych, jak ABC, czy FX. Disney+ to także wybrane tytuły dostępne wyłącznie na Hulu - usługi, która w Polsce nigdy nie była oficjalnie dostępna.

Nowi i powracający subskrybenci będą mogli oglądać najnowsze filmy i seriale od The Walt Disney Company, w tym najnowszą produkcję z uniwersum "Gwiezdnych Wojen" - serial "Ahsoka". Na małym ekranie zobaczycie też aktorską adaptację "Małej syrenki" oraz fantastyczny serial "The Bear". Nie można też zapominać o powrocie "Zbrodni po sąsiedzku" i zapowiedzi na kolejne tygodnie i miesiące. We wrześniu na Disney+ pojawią się m.in. serial oryginalny "Justified: Miasto Strachu" oraz powrócą znani bohaterowie z "Grey’s Anatomy: Chirurdzy" oraz "9-1-1". Do tego drugi sezon "Jestem Groot", dokument "Bertie Gregory: Dzika Przyroda Z Bliska". W kolejnych miesiącach widzowie będą mogli zobaczyć "Między nami żywiołami", czy drugi sezon serialu "Loki".

Oferta jest ważna do 20.09.2023 r. Po 3 miesiącach następuje automatyczne odnowienie po obowiązującej miesięcznej cenie detalicznej 37,99 zł, więc warto pamiętać, o jej anulowaniu, jeśli nie będziecie chcieli dalej korzystać z Disney+. Dodatkowo, z oferty mogą skorzystać wyłącznie nowi i powracający subskrybenci bez aktywnej subskrypcji.

Disney+ w promocji. Trzy miesiące za 6,99 zł miesięcznie

Nie macie jeszcze Disney+, lub chcecie nadrobić filmy i seriale z bogatego katalogu przed podwyżkami? Warto się pospieszyć. Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że platforma przygotowuje się do podwyżek - i to również w naszym kraju, hoć z nieco większym opóźnieniem. Od 6 grudnia cena dostępu do VOD wzrośnie do 37,99 zł miesięcznie. Chcecie zapłacić za rok z góry? Szykujcie portfele, bo będzie trzeba zapłacić 379,90 zł. To spora podwyżka - obecnie za Disney+ w Polsce zapłacimy 28,99 zł miesięcznie, a kupując abonament na 12 miesięcy, zapłacimy go w cenie 10 - 289,90 zł/rok.

Jednak to nie koniec. Jak informowaliśmy kilka dni temu, Disney+ zamierza wprowadzić w Europie zmiany w ofercie. Na ten moment chodzi wyłącznie o rynek niemiecki, ale można podejrzewać, że nowe plany pojawią się też w innych krajach. Co się zmieni? Przede wszystkim pojawi się abonament z reklamami, a za dostęp do jakości 4K, Dolby Vision i Dolby Atmos będzie trzeba dopłacić. Disney idzie w ślady Netfliksa, a nowa oferta będzie wyglądała w Niemczech następująco: Disney+ z reklamami - 5,99 euro miesięcznie, Disney+ bez reklam - 8,99 euro miesięcznie, Disney+ 4K - 11,99 euro miesięcznie. Zmiany mają zacząć obowiązywać od listopada. Jak to będzie wyglądało w innych krajach? Przekonamy się w kolejnych tygodniach.

Warto więc skorzystać z rozpoczynającej się dziś promocji. Trzy miesiące dostępu do Disney+ za niecałe 21 zł to świetna okazja na sprawdzenie wszystkich filmów, seriali i dokumentów dostępnych na platformie.