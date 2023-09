W ten serial prawie nikt nie wierzył. Teraz jest numerem 1 na Netflix!

Naprawdę garstka ludzi wierzyła w to, że wersja live-action One Piece’a może się udać. Jak się jednak okazuje, Netflix stanął na wysokości zadania.

Adaptacje Netfliksa wychodziły… różnie

Netflix od wielu lat stara się tworzyć adaptacje live-action największych hitów ze świata mangi i anime. Mieliśmy już filmy czy seriale takich dzieł japońskiej popkultury jak na przykład Cowboy Bebop, Fullmetal Alchemist, Bleach czy Death Note — i możemy ze spokojem stwierdzić, że żadna nie należała do wybitnych, a kilka było na tyle złych, że już ich nawet nie ma na platformie z wielkim, czerwonym N w logo. Teraz przyszła pora na bez wątpienia największe możliwe dzieło, czyli One Piece.

Źródło: Netflix

One Piece to japońska manga i anime stworzona przez Eiichiro Odę. Jest to historia o przygodach grupy piratów, którzy poszukują skarbu znanego jako One Piece uważanego za największy skarb na świecie. Głównym bohaterem jest Monkey D. Luffy, młody chłopak, którego ciało stało się gumowe po zjedzeniu owocu diabła, który dał mu zdolność rozciągania się jak guma. Luffy wraz ze swoją załogą, znana jako Załoga Słomkowego Kapelusza, wyrusza w podróż na Grand Line, niebezpieczne i tajemnicze morze, by odnaleźć skarb One Piece i zostać Królem Piratów. W trakcie swoich przygód spotykają różnorodnych sojuszników i wrogów, odkrywają tajemnice świata oraz stają w obliczu potężnych przeciwników, znanego m.in. jako Marine czy Czarnobrody. One Piece jest jednym z najbardziej popularnych i długotrwałych dzieł w historii mangi i anime, a jego emocjonujące przygody, charakterystyczny styl rysunku oraz rozbudowany świat przyciągają fanów z całego świata.

One Piece to po prostu jedna z najważniejszych marek w świecie mangi i anime, która istnieje nieprzerwanie od ponad dwudziestu pięciu lat. Do tej pory wydano już niemal 110 tomów mangi, 20 sezonów anime, 15 filmów kinowych i wiele gier na różne platformy. Wątpliwości fanów względem jakości tej adaptacji były więc jak najbardziej zrozumiałe, ale czy potrzebne?

One Piece numerem jeden na Netfliksie!

Serial, który powstał przy współpracy z Shueisha i wyprodukowany został przez Tomorrow Studios i Netflix, wspiął się na sam szczyt. Serial osiągnął pułap ponad 140 milionów godzin oglądania i łącznie 18,5 miliona wyświetleń. Na drugim miejscu uplasował się serial Kim jest Erin Carter, za to piąty sezon animowanego serialu Rozczarowani radzi sobie zaskakująco kiepsko, zajmując dopiero 10. miejsce w zestawieniu.

Źródło: Netflix

Jeśli jesteście ciekawi, jak serial ocenił Patryk Koncewicz, sprawdźcie nasz tekst pod tym linkiem. Oglądaliście adaptację live-action One Piece’a? Dajcie znać w komentarzach.