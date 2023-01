O nowym serwisie streamingowym z telewizyjnymi kanałami kablowymi online - Sweet.TV, pisałem Wam już w październiku zeszłego roku, kiedy to usługa ta debiutowała w Polsce. Od tego czasu wiele się w niej zmieniło.

To mój dziś już drugi wpis o tym, jak korzystać z usług za 5 zł miesięcznie. Jednak w odróżnieniu od poprzedniego z usługami komórkowymi, z których możecie korzystać w tej cenie przez okrągły rok, Sweet.TV z pewnością z czasem podrożeje.

Niemniej od października, kiedy to Sweet.TV zadebiutował w Polsce, można było aktywować pakiet telewizyjny z 20 kablowymi kanałami za 4,99 zł miesięcznie. Dziś po ponad dwóch miesiącach usługa podrożała o jeden grosz do 5 zł, a liczba kanałów urosła aż do ponad 100.



Osobiście aktywowałem subskrypcję w iPhone, czyli obsługuje ją teraz Apple, i kolejne jej przedłużenie na luty również będzie w tej cenie - tak więc przynajmniej do końca lutego mogę z niej korzystać w niezmienionej cenie. Operator musi 30 dni przed odnowieniem poinformować o zmianie ceny.



Lista dostępnych kanałów telewizyjnych w cenie 5 zł:

Eleven Sports 1 4K Epic Drama HD MTV Live HD Polonia 1 HD NickMusic Eleven Sports 1 HD National Geographic HD MTV 80s Tele 5 HD MusicBox Polska HD Eleven Sports 2 HD National Geographic Wild HD MTV 90s Antena HD Nuta Gold HD Eleven Sports 3 HD Nat Geo People HD MTV 00s Paramount Network HD Deluxe Music Eleven Sports 4 HD Polsat Viasat History HD MTV Hits Red TOP TV HD Baby TV TVN24 HD Polsat Viasat Explore HD TV Puls HD BBC Earth HD Duck TV HD TVN24 BiS HD Polsat Viasat Nature HD Puls 2 HD Adventure Duck TV Plus HD AXN HISTORY Zoom TV HD Water Planet HD Top Kids HD AXN White HISTORY 2 TVC HD DocuBox HD JUNIOR MUSIC HD AXN Black Cbeebies TVS HD Polsat C&I HD StudioMed TV HD AXN Spin Disney Channel HD Comedy Central HD BBC Lifestyle HD English Club TV HD Filmbox Premium HD Disney Junior Polsat Comedy Central Extra HD BBC Brit HD Biznes24 HD Filmbox Extra HD Disney FOX HD Active Family HD FightBox HD Filmbox Family Nickelodeon Fox Comedy HD CBS REALITY Gametoon HD Filmbox Action Nick Jr. CBS EUROPA HOME TV HD Cars & Stars HD Filmbox ArtHouse HD Nicktoons HD Sundance HD XTREME TV HD BBC World News Kino Polska HD Polsat Jim Jam Dizi HD Ultra TV 4K France 24 English Kino TV HD Stars.TV HD Novela TV HD Red Carpet TV HD France 24 Arabic Stopklatka.tv HD Power TV HD FILMAX HD Kino Polska Muzyka TRT World HD BBC First HD MTV Polska HD FILMAX 4K Nuta TV HD BNT4 HD Fireplace 4K Aquarium 4K Euronews

Na uwagę zasługuje tu kilka kanałów. Dla fanów piłki nożnej będą to kanały Eleven Sports, a więc przynajmniej dwa miesiące meczów z Robertem Lewandowskim. Dla fanów sitcomów jedyne trzy kanały w Polsce niemal całkowicie poświęcone filmom i serialom komediowym: Comedy Central HD, Polsat Comedy Central Extra HD i Fox Comedy HD.

Jednak prawdziwa gratka to zestaw kanałów dla wielbicieli filmów przyrodniczych i popularno-naukowych, a w szczególności programy od BBC, na przykład BBC Earth HD.



Sweet.TV dostępny jest z poziomu przeglądarki, a więc na każdym systemie, na telewizorach SmartTV nowszych niż z 2015 roku, na Android TV oraz na smartfonach z Androidem i iOS.



Co ważne i użyteczne - wszystkie programy możemy oglądać do siedmiu dni wstecz, a więc w każdej wolnej chwili możemy wrócić do już wyemitowanych pozycji, oczywiście z opcją przewijania reklam.

Niestety, Sweet.TV nie wspiera jeszcze przesyłania obrazu przez Chromecasta, ale wystarczy uruchomić wybrany kanał w trybie pełnoekranowych w Google Chrome i dzięki optymalizacji przesyłanego obrazu w tej przeglądarce, możemy w niemal niezmienionej jakości oglądać każdy kanał na dowolnym telewizorze z uruchomionym Chromecastem.



Subskrypcja podobnej listy kanałów w polskiej internetowej kablówce Pilot WP, kosztuje 64,99 zł miesięcznie. Jeśli Sweet.TV w standardowej ofercie zaproponuje połowę tej ceny, to może odebrać naszemu pilotowi sporą grupę klientów.

Tymczasem, choćby dla sprawdzenia, warto teraz skorzystać z tej ceny 5 zł i zapoznać się z ofertą Sweet.TV. Operator nie zbiera żadnych danych, nie trzeba podawać swoich danych osobowych czy numeru telefonu, a nawet adresu e-mail - konto założyłem za pomocą Apple ID z ukryciem swojego prawdziwego adresu email.

