10 najdłuższych filmów na długie jesienne wieczory

Nadchodzą długie jesienne wieczory, dlatego wybraliśmy dla Was 10 polecanych najdłuższych filmów, które umilą Wam ten nieprzyjemny pogodowo okres.

Irlandczyk

Opowieść o gangsterskim świecie powojennej Ameryki, ukazana z perspektywy weterana II wojny światowej, Franka Sheerana. Frank jest oszustem i płatnym mordercą, który pracuje dla najgroźniejszych przestępców XX wieku. Ta wieloletnia saga rozgrywa się na tle kilku dziesięcioleci i koncentruje się na jednej z największych tajemnic kryminalnych w historii Stanów Zjednoczonych – tajemniczym zniknięciu legendarnej postaci związków zawodowych Jimmy'ego Hoffa. Film Martina Scorsese.

Czas trwania: 3 godziny 29 minut

Titanic

Jake i Rose (w tych rolach Leonardo DiCaprio i Kate Winslet) to młodzi kochankowie, którzy spotykają się i zakochują się podczas inauguracyjnej podróży na "niezatapialnym" transatlantyku Titanic. Kiedy luksusowy statek napotyka górę lodową, ich burzliwy, namiętny romans przeradza się w przerażającą i przyprawiającą o dreszcze walkę o przetrwanie oraz życie. Film Jamesa Camerona.

Czas trwania: 3 godziny 14 minut

Wilk z Wall Street

Jordan Belfort, uważany za złote dziecko amerykańskiego świata finansów, szybko zdobył niesamowity sukces, który przyniósł mu ogromne bogactwo, władzę i przekonanie o bezkarności. Kuszenia czyhały na niego na każdym kroku, a Belfort chętnie ulegał im w spektakularny sposób. Towarzyszyły mu najpiękniejsze kobiety, luksusowe jachty, ekskluzywne narkotyki i dzikie imprezy, pozbawione jakiejkolwiek poczucia odpowiedzialności. Za tym wszystkim szły nieuchronne błędy i nieustanne pragnienie jeszcze większego bogactwa. Belfort stał się prawdziwym ekspertem w zakresie korupcji, manipulowania prawem i unikania płacenia podatków. Film Martina Scorsese.

Czas trwania: 3 godziny

Ben Hur

Juda Ben Hur jest zamożnym żydowskim księciem i kupcem pochodzącym z Jerozolimy. Jego drogi krzyżują się ponownie z przyjacielem z dzieciństwa, Messalą, dowódcą rzymskich legionów, który przybywa jako nowy gubernator. Na początku spotkania panuje radość z powodu ponownego połączenia, ale szybko wyłaniają się różnice polityczne między nimi. W trakcie powitalnej parady, która przerywa spotkanie, spada dachówka z dachu i zranić cudem nie zabija nowego gubernatora. Mimo że Messala zdaje sobie sprawę, że wypadek ten nie był celowym działaniem, postanawia skazać Judę na pracę na galerniach, a także więzi matkę i siostrę księcia. To wydarzenie skłania Bena Hur do złożenia przysięgi zemsty. Film Williama Wylera

Czas trwania: 3 godziny 32 minuty

Lista Schindlera

Oskar Schindler, niemiecki przedsiębiorca, przybywa do Krakowa, gdzie buduje fabrykę i zatrudnia Żydów z getta, aby uniknąć deportacji do obozów śmierci. Dzięki swoim kontaktom i łapówkom udaje mu się ocalić około 1100 Żydów od tragicznego losu w obozach koncentracyjnych. Film Romana Polańskiego.

Czas trwania: 3 godziny 15 minut

Przeminęło z wiatrem

Filmowa adaptacja powieści Margaret Mitchell, to niezapomniana historia miłości między wybredną Scarlett O'Hara a przystojnym Rettem Butlerem. Całość rozgrywa się na tle wojny secesyjnej i tragicznego pożaru Atlanty. To jeden z największych sukcesów w historii Hollywood, który przez lata zachowywał tytuł najbardziej dochodowego filmu w historii kina. Film Victora Fleminga.

Czas trwania: 3 godziny 44 minuty

Avengers: Koniec gry

Thanos osiągnął swój cel i udało mu się unicestwić połowę życia we Wszechświecie. Szalony Tytan triumfował, a Avengers zostali zdziesiątkowani. Jednak bohaterowie nie rezygnują nigdy. Teraz rodzi się nowa strategia, która może odwrócić losy wojny na ich korzyść. Film Anthony'ego i Joe Russo.

Czas trwania: 3 godziny 2 minuty

Władca Pierścieni: Powrót króla

To trzecia część epickiej sagi, uważanej za jedną z najwspanialszych przygód w historii literatury i filmu. Mieszkańcy Śródziemia stają do walki z armią Saurona. Tymczasem Frodo i Sam wyruszają w pełną niebezpieczeństw podróż w głąb Mordoru, dążąc do unicestwienia Jedynego Pierścienia. Film Petera Jacksona.

Czas trwania 3 godziny 21 minut (wersja kinowa), 4 godziny 11 minuty (wersja rozszerzona)

Kleopatra

W tym wyjątkowym nie tylko na okres powstawania, ale także i dziś filmie oglądamy gwiazdy tamtej ery - Richarda Burtona, Rexa Harrisona i Elizabeth Taylor. W produkcji przedstawiona jest opowieść o królowej Egiptu i jej romansach z dwoma najważniejszymi przywódcami starożytnego Rzymu: Juliuszem Cezarem i Markiem Antoniuszem. Film Josepha L. Mankiewicza.

Czas trwania: 4 godziny 3 minuty

Hamlet

Film ten jest ekranizacją klasycznej tragedii Shakespeare'a, opowiadającej historię księcia Hamleta, który dąży do zemsty na swoim wuju Klaudiuszu, który zamordował jego ojca, króla. W trakcie filmu Hamlet udaje szaleństwo, aby dowiedzieć się prawdy o śmierci ojca i oczyścić rodzinę z krwawych tajemnic. Film Kennetha Branagh.

Czas trwania: 4 godziny 2 minuty

Ojciec chrzestny II

Film można podzielić na dwie zazębiające się części. Pierwsza opowiada o życiu Vita, który opuszcza Sycylię po utracie rodziców, natomiast druga ukazuje losy Michaela, najmłodszego syna Dona Corleone oraz jego rodziny po śmierci ojca. Michael, posuwając się do intryg i morderstw, stara się zapewnić dominację rodzinie. Jednak nie posiada on takiej samej charyzmy jak jego ojciec, jest raczej chłodnym i obliczającym graczem. Film Francisa Forda Coppoli.

Czas trwania: 3 godziny 22 minuty