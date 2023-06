Netflix w dół, ale wciąż bez konkurencji. Jakie platformy wybieraliśmy w maju?

Co miesiąc, Mediapanel publikuje raport dotyczący aktywności polskich użytkowników platform VOD i OTT, co pozwala nam zobaczyć, jak popularne są poszczególne serwisy dostępne w naszym kraju. Należy jednak pamiętać, że te liczby nie odzwierciedlają w pełni rynku. Z prostego powodu - niemożliwe jest poznanie dokładnych danych dotyczące każdej z platform, gdyż firmy niechętnie dzielą się informacjami na temat swoich klientów. Jak wygląda zestawienie za poprzedni miesiąc?

Najpopularniejsze serwisy VOD w Polsce - maj 2023

VOD i OTT maj 2023 Lp Media channel Share of Time in category Użytkownicy (Real Users) Zasięg (internet) ATS Audyt 1 Netflix (www+app) 50,58% 9 960 084 33,60% 5h 36m 10s nie 2 Player (www+app) 6,71% 2 860 434 9,65% 2h 35m 16s tak 3 Disney+ (www+app) 6,09% 2 955 528 9,97% 2h 16m 21s nie 4 TVP (www+app) 6,03% 2 415 582 8,15% 2h 45m 23s Mix 5 HBO MAX (www+app) 5,73% 2 538 540 8,56% 2h 29m 27s nie 6 Canal+ (www+app) 5,42% 2 128 842 7,18% 2h 48m 36s nie 7 Amazon Prime Video (www+app) 3,77% 1 788 156 6,03% 2h 19m 34s nie 8 POLSAT BOX GO (www+app) 2,29% 1 350 918 4,56% 1h 52m 12s nie 9 POLSAT GO (www+app) 2,20% 863 946 2,91% 2h 48m 19s nie 10 Viaplay (www+app) 1,88% 1 335 204 4,50% 1h 33m 08s nie

Zaskakujące są te spore różnice w liczbie realnych użytkowników w porównaniu z poprzednimi miesiącami. Mediapanel informuje jednak, by tego nie robić. A wszystko za sprawą zmienionego w maju sposobu prowadzenia zestawienia. Od tego miesiąca ranking Serwisów VOD i OTT realizowany jest według zmiennej Share of time in category. Wsłuchując się w głosy z rynku firma uznała, że zestawienia według tej zmiennej będą lepiej odzwierciedlać charakterystykę kategorii. W związku z wdrożeniem pakietu aktualizacji metodologicznych i wynikających z nich zmian w wynikach poszczególnych węzłów, nie rekomenduje ona porównania danych miesiąc do miesiąca.

Netflix po zmianach. To wciąż najpopularniejsza platforma VOD w Polsce

Źródło: Depositphotos

Nie da się jednak ukryć, że różnice na poziomie prawie 3 mln użytkowników między kwietniem a majem są zaskakująco duże. Tym bardziej, że od kilku miesięcy obserwowaliśmy powolny spadek zainteresowania tą platformą. Początek to prawie 13-milionowa widownia w Polsce, kwiecień to spadek do poziomu 11,8 mln. W maju mamy już wynik poniżej 10 mln. Zmiana sposobu liczenia i przedstawiania danych zbiega się z wprowadzonym przez Netflix ograniczeniem współdzielenia kont z osobami, które nie mieszkają pod jednym adresem. Nasuwają się więc pytania, czy nowy regulamin miał jakiś wpływ na liczby zaprezentowane przez Mediapanel. Z drugiej jednak strony, coś, co miało skutecznie odstraszyć widzów, działa zaskakująco dobrze. W samych Stanach Zjednoczonych nowy regulamin miał przełożyć się na zwiększoną liczbę użytkowników.

Na to przynajmniej wskazują pierwsze dane zebrane przez firmę analityczną Antenna, według której od dnia wprowadzenia blokady - 23 maja, przez kolejne 4 dni Netflix zyskiwał ponad 100 tys. subskrybentów dziennie. W sumie w ciągu pierwszych 6 dni od wprowadzenia blokady, w samych tylko Stanach Zjednoczonych, średnio dziennie przybywało 73 tys. kont, dwukrotnie więcej niż dzienna średnia za ostatnie 60 dni przed blokadą.

Stock image from Depositphotos