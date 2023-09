Lupin: Cześć 3 na pierwszym zwiastunie

Netflix już wcześniej zapowiedział, że Lupin wróci z trzecim sezonem już 5 października, ale do tej pory skąpił nam szczegółów na temat produkcji. Najnowszy zwiastun wiele jednak wyjaśnia i wygląda na to, że znowu będzie magicznie.

Omar Sy wraca jako Lupin

Lupin to jedna z tych produkcji Netfliksa, która szybko zdobyła uznanie wśród widzów na całym świecie. Francuski serial przebojem wdarł się do świadomości widzów i tylko kwestią czasu było aż powstanie kolejny sezon. Tym bardziej, że furtkę do tego zostawiono po pierwszych dwóch sezonach szeroko otwartą. Kolejna część trafi na platformę Netflix już za niespełna miesiąc, 5 października i ale nie wiemy ani ile będzie miała odcinków ani czy zostanie wyemitowana w całości czy podzielona. Znamy za to zarys fabuły, którą tak streścił producent serialu:

Na początku trzeciego sezonu "Lupina", zobaczymy Assane'a, który postanowił pozostać w ukryciu, daleko od swojej żony i syna. Stara się nauczyć, jak prowadzić życie z dala od nich, świadomy tego, jak wiele bólu im przysporzył. Jednak ta sytuacja nie trwa zbyt długo, ponieważ w końcu nie wytrzymuje i powraca do Paryża, stolicy Francji. Najbliższym proponuje, aby opuścili razem Francję i zaczęli nowe życie w innym miejscu. Niemniej jednak, dawne upiory i niewyjaśnione sprawy z przeszłości pozostają blisko, a nieoczekiwany powrót kładzie się cieniem na planach naszego bohatera, wprowadzając chaos i niepewność.

Oficjalny zwiastun zdradza nieco więcej z fabuły, która ponownie będzie toczyć się wokół zuchwałej kradzieży planowanej przez Assane'a. W sprawę ponownie zostaną wplątani jego bliscy, nie tylko żona i syn, ale również matka. Wygląda na to, że w tej historii ponownie znajdziemy drugie, a może nawet trzecie dno. Miejmy tylko nadzieje, że twórcy nie przesadzili i całość będzie trzymała odpowiedni poziom. Ja z pewnością sprawdzę co tym razem przygotowali francuscy scenarzyści serialu.