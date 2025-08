To urządzenie nie ma sobie równych. Wkrótce będzie jeszcze lepsze

Apple TV to dla mnie niekwestionowany lider śród przystawek multimedialnych. Jej najnowsza odsłona ma przynieść kilka niespodzianek.

Apple TV 4K łączy Twoje ulubione usługi Apple z wszystkimi apkami streamingowymi, jakich używasz. Zachwyca przy tym obrazem i dźwiękiem najwyższej jakości – dzięki ultraszybkiemu czipowi A15 Bionic. A teraz możesz cieszyć się jeszcze połączeniami FaceTime, dzięki którym spotkasz się z bliskimi i znajomymi na największym ekranie w swoim mieszkaniu. Dodaj do tego bezproblemową współpracę z urządzeniami i akcesoriami do inteligentnego domu, i masz wszystko, co najlepsze w Apple. Z kinowym rozmachem.

– Apple TV to sprzęt, za który trzeba sporo zapłacić, ale każda wydana na nie złotówka jest tego warta. Szybkość działania, wsparcie dla ogromnej liczby aplikacji VOD oraz gier, wygoda użytkowania jednym pilotem i intuicyjna współpraca z innymi urządzeniami z logo nadgryzionego jabłka. Obecnie, w sprzedaży dostępne są dwa modele Apple TV: Apple TV 4K WiFi oraz Apple TV 4K Wi‑Fi + Ethernet. Pierwszy oferuje 64 GB pamięci na dane, drugi to 128 GB danych. Przystawka może też pełnić funkcję bramki akcesoriów w ramach Apple HomeKit i ułatwić sterowanie światłami i innymi rozwiązaniami inteligentnego domu.

Apple TV nowej generacji. Co o nim wiemy?

Najnowszy model Apple TV 4K pojawił się na rynku w 2022 r. i z perspektywy czasu wydaje się urządzeniem przestarzałym. Działa pod kontrolą układu A15 Bionic, który debiutował w iPhonie 13 i był wykorzystywany również w podstawowym iPhonie 14, SE (3. generacji), a także iPadzie mini (6. generacji). Choć przystawka multimedialna wciąż działa bardzo płynnie i nie sprawia większych problemów, nawet na testowej wersji tvOS 26, czas najwyższy na odświeżenie, które ma nastąpić w tym roku. I to najprawdopodobniej wraz z nowymi iPhone’ami.

Apple TV nowej generacji nie wprowadzi rewolucji, ale będzie ewolucją znanych rozwiązań. Nowszy układ (prawdopodobnie będzie to A17 Pro lub A18), autorskie układy Wi-Fi i Bluetooth, które pozwolą przetestować je przed wprowadzeniem ich do iPhone’ów i komputerów Mac oraz wsparcie dla Apple Intelligence. Od kilku tygodni mówi się również, że odświeżone Apple TV doczeka się jeszcze jednej nowinki – wbudowanej kamery wideo. Sugeruje kod tvOS 26, który obecnie znajduje się w fazie testów beta. Kamerka ma umożliwić prowadzenie rozmów FaceTime, bez konieczności łączenia się z iPhonem, który pełni funkcję kamery. To ciekawe rozwiązanie, które z pewnością polubią osoby korzystające z wideorozmów z rodziną, czy przyjaciółmi.

Kiedy możemy spodziewać się premiery nowego modelu Apple TV? Mówi się, że urządzenie pojawi się na jesiennej prezentacji iPhone’ów, czyli już na początku września. iPhone 17, iPhone 17 Plus, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Gigant z Cupertino będzie miał pełne ręce roboty w najbliższych tygodniach, gdyż końcówka roku ma obfitować w nowe produkty. Przed 2026 r. w sprzedaży mogą pojawić się także nowe tablety oraz komputery Mac. Nie brakuje jednak sygnałów mówiących, że odświeżone MacBooki Pro zadebiutują dopiero na początku przyszłego roku. Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się za kilka tygodni.