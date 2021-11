Steam Deck dopiero w przyszłym roku. Premiera opóźniona o dwa miesiące

Udało wam się kupić Steam Deck w pierwszej partii? Nie mam dobrych wieści - konsola dotrze do was później, niż planowano.

Steam Deck od Valve to jeden z najbardziej wyczekiwanych sprzętów w branży gier. Wielka premiera konsol Xbox Series X (Xbox Series S) oraz PlayStation 5 już za nami - wkrótce minie rok. Switch OLED jest co najwyżej ciekawostką i nowym wcieleniem hybrydowego sprzętu Nintendo, bez rewolucji. Steam Deck natomiast jest pewnego rodzaju powiewem świeżości, dlatego raczej nikt nie powinien być zdziwiony sporą ekscytacją związaną z przenośnym Steamem. PC w kieszeni, ta sama baza aplikacji, wszystko wygląda imponująco — choć z ocenami warto wstrzymać się do premiery. No ale z tym trzeba będzie jeszcze zaczekać, bo... została ona przesunięta o kilka tygodni.

Steam Deck opóźniony. Valve dostarczy konsolę do pierwszych użytkowników później, niż zapowiadano

Miał być super prezent na Boże Narodzenie, nie będzie. Jeżeli byliście w puli użytkowników którym udało się zamówić Steam Deck w pierwszej turze, to... mieliście sporo szczęścia. Ale niestety, nie zmienia to faktu, że w tym roku nie otrzymacie urządzenia. Dzisiejszego popołudnia Valve do użytkowników wysłało wiadomość:

Premiera urządzenia Steam Deck zostanie opóźniona o dwa miesiące. Przepraszamy za zaistniałą sytuację. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by zmniejszyć wpływ problemów związanych z globalnym łańcuchem dostaw na wysyłkę urządzenia. Jednak z powodu niedoboru materiałów komponenty nie docierają do naszych zakładów produkcyjnych na tyle szybko, byśmy mogli dotrzymać ogłoszonych wcześniej terminów. Na podstawie naszych najnowszych szacunków powinniśmy móc rozpocząć wysyłkę urządzenia w lutym 2022 roku. Będzie to również nowa data rozpoczęcia kolejki rezerwacji — nie stracisz swojego miejsca w kolejce, ale daty zostaną odpowiednio przesunięte w czasie. Szacunkowe daty w kolejce rezerwacji zostaną zaktualizowane wkrótce po opublikowaniu tego ogłoszenia (...).

Branżę gier dopadły te same problemy, z którymi zmaga się cała reszta świata związanego z technologią. Cóż, nie pozostaje nic innego, jak tylko cierpliwie czekać — może do tego czasu lista kompatybilności będzie nieco bogatsza...