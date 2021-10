Valve nie chce byście grzebali w Steam Deck, ale pokazuje, jak to zrobić

Steam Deck dla jednych może okazać się świetnym sposobem na przenośną rozgrywkę, dla drugich będzie zwykłym gadżetem, który jest niepotrzebny. Nie da się jednak ukryć, że "konkurencja" Switcha może sporo namieszać na rynku. Pod warunkiem, że nie będziecie zaglądać do środka.

Choć od oficjalnej prezentacji Steam Deck minęło już kilka miesięcy i do premiery nowego urządzenia Valve coraz bliżej, o samej konsoli/PC wciąż wiadomo niewiele. Teraz pokazano ją z bliska, w dodatku, od środka.

Na zaprezentowanym właśnie wideo, udostępnionym na oficjalnym kanale Valve na YouTube jeden z pracowników pokazuje, jak krok po kroku rozebrać Steam Deck. Jeśli jednak liczycie na pełnoprawny materiał z rozłożeniem urządzenia na części pierwsze, to będziecie rozczarowani. Po pierwsze: firma nie chce, byście sami grzebali w podzespołach zamkniętych w obudowie Steam Deck. Po drugie: prezentowany materiał opiera się na testowej wersji urządzenia. A ta ma różnić się od tego, co znajdziecie w sklepach. Na szczęście sama obudowa Steam Deck nie będzie stanowić większego problemu, by ją zdjąć. Po odkręceniu 8 śrubek można pozbyć się jej tylnej części.

Steam Deck częściowo rozebrany. Valve pokazuje jak wymienić gałki analogowe i dysk SSD

To właśnie tu można dostać się do części komponentów w prosty sposób: głównie do gałek analogowych. Valve informuje, że te mogą być wymienione na nowe, jednak będzie potrzeba kupić dokładnie taki sam model. Firma podaje, że planuje udostępnić części zamienne - w tym wspomniane analogi i dyski SSD. Nie podaje jednak czy podzespoły te będą dostępne w wolnej sprzedaży, czy też trzeba będzie zamówić je bezpośrednio na stronach Valve. Dobrze jednak wiedzieć, że w razie awarii gałek będzie je można samodzielnie wymienić.

Sam dysk SSD w Steam Deck posiada złącze M.2. W obudowie mieszczą się jedynie modele typu 2230 o wymiarach 22 x 30 mm. W filmie zwracana jest jednak uwaga, że nie każdy dostępny na rynku dysk SSD M.2 będzie w pełni kompatybilny ze Steam Deck. Głównie ze względu na możliwe emitowanie przez nie zakłóceń wpływających na działanie modułu bezprzewodowego. A ten znajduje się w pobliżu slotu na dysk. Sam dysk, choć można go wypiąć i wymienić, jest trudniej dostępny. Ukryty został pod osłoną termiczną chłodzącą wewnętrze komponenty.

Valve nie poleca samodzielnego rozkładania Steam Deck na części pierwsze. Konstrukcja jest tak przemyślana, że niewielki błąd po stronie użytkownika może spowodować spore szkody. Warto jednak pamiętać, by przed zajrzeniem do środka pamiętać o odłączeniu baterii.

Premiera Steam Deck odbędzie się w grudniu tego roku, a ceny konsoli/PC zaczynają się od 1899 zł.