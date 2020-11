Recenzja Xbox Series X. Czy to jest najlepsza konsola na rynku?

Co ciekawe, jeśli mieliśmy wcześniej zewnętrzny dysk podłączony do Xboksa One i teraz “przepniemy” go do portu USB nowego Xboksa X – wszystkie zainstalowane na nośniku gry będą działały normalnie. Kompatybilność wsteczna od Microsoftu to wspaniała sprawa.

Dysk SSD nowego Xboksa jest fundamentem rozwiązania, które Microsoft nazwał Xbox Velocity Architecture. Składają się na nie jeszcze sprzętowo akcelerowany mechanizm dekompresji danych, API DirectStorage skracające czas operacji na plikach, a także Sampler Feedback Streaming odpowiadający za dynamiczne dostosowywanie rozdzielczości tekstur.

To wszystko ma sprawiać, że niektóre gry na Xboksie Series X mają działać w rozdzielczości 4K nawet w 120 klatkach na sekundę. Ale powiedzmy sobie szczerze – będzie to raczej mniejszość.

Dość jednak teorii. Jak to wszystko spisuje się w praktyce?

Xbox jeszcze nigdy nie działał tak dobrze. Trudno w to uwierzyć, ale interfejs konsoli nigdy nie był tak płynny jak obecnie. Dopiero teraz zdałem sobie z tego sprawę, jakim koszmarem było nawigowanie po sklepie i ekranach menu na Xboksie One – w tym na jego ulepszonej wersji One X. I to dość smutny wniosek, bo musieliśmy czekać na 12 teraflopów, żeby ekran domowy w Xboksie zaczął działać płynnie…