Xbox Series S – recenzja. Ta konsola zasługuje na to, by stać się hitem

Pamięć konsoli można jednak rozszerzyć dzięki dedykowanym dyskom wkładanym w widoczny na jednym z powyższych zdjęć slot karty pamięci. Te będą… kosztowne: 1 TB dodatkowej pamięci wyceniony został na 1059 zł. Całe szczęście że twórcy oddali w nasze ręce opcję podłączenia zewnętrznych pamięci USB 3.1, na których można przechowywać gry (zarówno z Xbox Series, jak i poprzednich generacji) oraz bezpośrednio z nich uruchamiać produkcje dostępne w ramach wstecznej kompatybilności. To dla wielu może okazać się zbawienną opcją — i choć kopiowanie może być odrobinę kłopotliwe i czasochłonne, będzie zdecydowanie mniej bolesne dla kieszeni.

Xbox Series S — wkraczamy do świata nowych gier i cichej kultury pracy

Recenzowanie konsol przed premierą jest trudne o tyle, że najważniejszymi elementami tych sprzętów jest biblioteka gier. A ta, póki co, niestety jest ograniczona — wiele patchy zostało zapowiedzianych dopiero na 10. listopada, czyli oficjalne wejście Xbox Series X/S do sprzedaży. Owszem: powoli zaczynają docierać łatki ze wsparciem dla nowych Xboksów do gier z usługi Xbox Game Pass, ale to dopiero wierzchołek góry lodowej. Z gier już dostosowanych do Xbox Series miałem do dyspozycji: Yakuza: Like a Dragon, DiRT 5, Gears 5 oraz The Falconeer. Teoretycznie był także Gears Tactics, ale w chwili przygotowywania recenzji na Xbox Series S nie dało się go jeszcze uruchomić (mimo że teoretycznie był już zoptymalizowany do działania na nowych konsolach), za to bez problemu działał już na Xbox Series X.

Najwięcej czasu spędziłem, oczywiście z Yakuzą — a tuż za nią było Ori and the Will of the Wisps, które nareszcie działało jak należy (na XOS ruszało się fatalnie, co zdecydowanie odbierało przyjemność z zabawy). Yakuzę trudno tutaj wziąć za jakikolwiek benchmark, bo to odrobinę podrysowany port gry z przemijającej generacji, Ori zaś uruchamiane było we wstecznej kompatybilności. Ale warto wspomnieć że pierwsza z gier ma, zgodnie z zapowiedziami, dwa tryby graficzne: 60 FPS (przy 900 p) oraz 30 FPS (przy 1440 p) — i w testowanych przeze mnie fragmentach bez problemu je utrzymywała.

Najlepszymi przykładami pozostają więc wyścigi DiRT 5 oraz The Falconeer. To tytuły dostosowane do nowej generacji które pozytywnie zaskakiwały od wejścia. Trudno mi oceniać grafikę (Xbox series S testowałem na 65″ telewizorze Samsung QLED Q800T oferującym obraz w 8K), ale — jak przy większości gier zaskakiwały krótkie czasy ładowania. Trwały nie dłużej niż kilka-kilkanaście sekund, z czego najdłuższe były te pierwsze. W przypadku Yakuza: Like a Dragon loadingi były na tyle krótkie (ograniczały się do 1-2 sekund), że nie zdążyłem przeczytać ani jednej porady od początku do końca. A to seria gier od ludzi, którzy nigdy nie byli królami optymalizacji.