Oto nowy Switch z ekranem OLED. Nintendo oficjalnie prezentuje nowe wcielenie konsoli – premiera jesienią

Od zewnątrz — kolory (biały, zaokrąglony dock prezentuje się naprawdę ładnie) oraz nowa stopka podtrzymująca konsolę. W pierwszych wersjach konsolki była ona piętą achillesową urządzenia, wielu narzekało na jej kruchość i niestabilność. Tym razem twórcy przygotowali znacznie szerszą konstrukcję, która utrzyma nieco większą (i kto wie, możliwe, że także cięższą) konstrukcję. Ponadto urządzenie doczeka się lepszych głośników, a w stację dokującą wbudowany został port LAN. Switch z ekranem OLED dostępny będzie na premierę w dwóch wariantach kolorystycznych: białym oraz czerwono-niebieskim. Nowy Switch z ekranem OLED będzie też odrobinę cięższych (320 gramów, zamiast 290 gramów).

Niestety – wbrew nadziejom użytkowników i całej lawinie plotek, niewiele wiadomo na temat potencjalnych zmian wiążących się bezpośrednio z mocą konsoli. Wiadomo natomiast, że Nintendo Switch w wydaniu z ekranem OLED doczeka się wbudowanych 64 GB pamięci na dane (czyli dwukrotnie więcej niż dotychczasowe modele). Bateria w nowym wcieleniu Switchu ma podziałać od 4,5 do nawet 9 godzin — czyli tak samo jak w premierowej wersji konsoli. Ta druga wartość pewnie jest do osiągnięcia w wyjątkowo prostych i niewymagających produkcjach, ale przyznam, że nigdy nie udało mi się aż tak poszaleć — nawet z przyciemnionym ekranem i bez podłączenia do sieci. Naładowanie konsoli do pełna ma potrwać około 3 godzin.