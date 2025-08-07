Orange odpala petardę dla przenoszących numer - grzech nie skorzystać

Orange już od dłuższego czasu ma najlepsze promocje dla „karciarzy”, którzy zdecydują się na przeniesienie swojego numeru do abonamentu. Co powiecie jednak na połączenie dwóch promocji? Tak tanio jeszcze nie było.

Zacznijmy od pierwszej promocji, dostępnej dla wszystkich klientów wykupujących nowy numer lub przenoszący go od konkurencji.

Mamy tu możliwość skorzystania z abonamentu za 0 zł w dwóch najdroższych planach - M i L, za odpowiednio 75 zł i 95 zł miesięcznie. Oba zawierają nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 200 GB transferu danych i brak limitów danych i prędkości przez całą umowę.

Plan M w aktualnej promocji dostępny jest za 0 zł przez 5 miesięcy (nowy numer lub prznoszony numer od innego operatora), co oznacza, że średni koszt tego abonamentu to 59,40 zł miesięcznie - to taniej niż koszt tańszego Planu S bez promocji z limitem 100 GB za 65 zł miesięcznie. Z kolei Plan L, dostaniecie teraz za 0 zł przez 6 miesięcy, więc średni koszt wyjdzie Was - 71,25 zł miesięcznie.

Dodatkowa promocja na tańszy Plan S, obowiązuje tylko przy przeniesieniu numeru, wówczas abonament za 0 zł dostaniecie tylko przez 2 miesięce. Średni koszt - 59,58 zł miesięcznie.

Prawdziwa bomba od Orange - wystarczy, że masz numer na kartę

Dużo korzystaniej to się przedstawia, jeśli macie numer w ofercie na kartę Orange. Co ważne tutaj, druga promocja, która łączy się z promocją opisaną wyżej, obowiązuje tylko z poziomu aplikacji mobilnej Mój Orange. Próbowałem ją odtworzyć przez stronę, nawet po zalogowaniu na swoje konto i nie zadziałała.

Promocja dla klientów Orange na kartę, obowiązuje w trzech planach:

Plan S z limitem 100 GB transferu danych, regularna cena - 65 zł miesięcznie,

Plan M z limitem 200 GB transferu danych, regularna cena - 75 zł miesięcznie,

Plan L bez limitu danych i prędkości, regularna cena - 95 zł miesięcznie.

Przenosząc teraz numer z oferty na kartę do abonamentu bez telefonu, otrzymacie rabat na całą umowę w wysokości 30 zł miesięcznie (z telefonem 35 zł miesięcznie).

W połączeniu z pierwszą promocją, oznacza to, iż za Plan L otrzymacie 5 miesięcy za 0 zł, a pozostałe 19 miesięcy za 65 zł miesięcznie (czyli to koszt Planu M bez promocji). Średni koszt wyjdzie Was wówczas 51,46 zł miesięcznie za brak limitów danych i prędkości przez całą umowę - nieznacznie drożej niż w Orange na kartę z limitem 200 GB transferu danych (50 zł miesięcznie).

Z kolei Plan M to 0 zł przez 4 miesiące i przez pozostałe 20 miesięcy 45 zł, co daje nam średni koszt na poziomie 37,50 zł miesięcznie.

Co z Planem S? Tutaj wprawdzie nie obowiązuje pierwsza promocja z darmowym abonamentem, ale i tak to dobrze wygląda, bo przez całą umowę zapłacicie za niego 35 zł miesięcznie. Tyle kosztuje pakiet w ofercie na kartę z limitem 50 GB transferu danych, tu dostaniecie 100 GB na całą umowę.

Co po 24 miesiącach? Możecie z powrotem przenieść numer do Orange na kartę, ewentualnie zdecydować się na przeniesienie go do subskrypcji Orange Flex.

To dużo korzystniejsza opcja, bo możecie to zrobić nawet na 6 miesięcy przed końcem umowy na abonament w Orange.

