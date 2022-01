Steam Deck i PC będą tworzyły idealny duet dzięki tej opcji

Steam Deck dla wielu jest spełnieniem marzeń o możliwości zabrania swoich ulubionych gier z komputera... gdziekolwiek zechcą. Przenośny komputer-konsola (?) miał trafić do klientów w grudniu, ostatecznie jednak data premiery została przeniesiona na luty. Dzisiaj oficjalnie pojawiły się dalsze wieści związane z finalizacją zamówień przedpremierowych:

25 lutego prześlemy pierwszą partię e-maili z zaproszeniem do potwierdzenia zamówień do posiadaczy rezerwacji. Klienci będą mieli 3 dni (72 godziny) od czasu otrzymania wspomnianego e-maila na dokonanie zakupu. W przeciwnym wypadku ich rezerwacja zostanie przekazana kolejnej osobie w kolejce. Pierwsze egzemplarze prześlemy już 28 lutego. Planujemy wysyłać nową partię e-maili z zaproszeniami co tydzień.