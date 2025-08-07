Masz tego Samsunga? Wkrótce przetestujesz One UI 8

Od niemal trzech miesięcy posiadacze najnowszych flagowców Samsunga mogą testować najnowszą wersję oprogramowania One UI 8. Teraz będą mogli ją sprawdzić użytkownicy innych modeli.

Beta One UI 8 zapowiedziana została w maju tego roku. Samsung do testów zaprosił posiadaczy flagowców z serii Galaxy S25, którzy mogli sprawdzić na własnych urządzeniach, jak prezentuje się nowa wersja systemu i co oferuje. Już w najbliższych dniach zainstalować ją będą mogli kolejni użytkownicy posiadający inne, także nieco starsze, smartfony z logo Samsunga.

Reklama

Samsung rozszerza betę One UI 8. Kto skorzysta?

One UI 8 zapewnia inteligentniejsze i wygodniejsze doświadczenia AI na urządzeniach Galaxy w postaci multimodalnych funkcji, które odgadują kontekst aktywności użytkownika w czasie rzeczywistym i pozwalają na bardziej naturalne interakcje. Po sparowaniu urządzenia ze słuchawkami Galaxy Buds3 lub Buds3 Pro, użytkownik może aktywować asystenta Gemini Google poleceniem głosowym lub długim naciśnięciem jednej ze słuchawek. Zaprojektowany jako uzupełnienie różnorodnych formatów urządzeń Galaxy, interfejs One UI 8 zwiększa produktywność i wydajność użytkowników, oferując im dynamicznie spersonalizowane sugestie dostosowane do sytuacji.

Już w przyszłym tygodniu beta One UI 8 zostanie rozszerzona na kolejne modele. Aktualizacje będą mogli pobrać posiadacze tych oto smartfonów:

Galaxy S24

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Flip6

We wrześniu lista ta będzie znacznie dłuższa i obejmie Galaxy S23, Z Fold5, Z Flip5, A36 5G, A55 5G, A35 5G i A54. Warto jednak dodać, że dostępność bety może zależeć od konkretnego modelu urządzenia i rynku. Samsung mówi, że beta na początku będzie dostępna w w Korei, USA, Wielkiej Brytanii i Indiach, ale nie brakuje sygnałów, że użytkownicy z innych krajów również będą mogli ją zainstalować – po wcześniejszej rejestracji w aplikacji Samsung Members.

One UI 8 w pełnej wersji ma zadebiutować na rynku we wrześniu tego roku, tuż po zakończeniu testów beta. W pierwszej kolejności z aktualizacji skorzystają posiadacze najnowszych flagowców Samsunga: Galaxy S24. Z każdym kolejnym tygodniem i miesiącem będzie ona udostępniana na kolejne urządzenia z logo koreańskiej firmy.

W przygotowaniu jest też One UI 8 Watch, który na początku trafi do Galaxy Watch8, a później pojawi się też na innych modelach zegarków Samsunga.