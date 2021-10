Jakie gry DOBRZE działają na Steam Deck? Valve rozpoczyna weryfikację

Zastanawiacie się jak to jest z tą kompatybilnością gier dla Steam Deck? Valve wie, że to temat który budzi sporo zainteresowania - dlatego chciałby ocenić każdą grę z osobna. By użytkownicy wiedzieli, na co się piszą.

Premiera konsoli Steam Deck zbliża się wielkimi krokami. Przenośny odpowiednik Nintendo Switch, ale dla graczy PC i z dostępem do obszernej biblioteki Steam, trafi w ręce pierwszych klientów już w grudniu tego roku. Od początku jednak pojawiało się wiele pytań związanych z tym, jakimi grami właściwie będziemy mogli cieszyć się na tym sprzęcie. Bo szczerze - od początku wątpię w to, że absolutnie CAŁA ogromna biblioteka będzie działać nieskazitelnie na przenośnym sprzęcie Valve. Ale pewnym jest, że setki - a może nawet tysiące - produkcji uruchomimy gdzie chcemy i kiedy chcemy.

Twórcy tego przenośnego PC wiedzą, że to zagadnienie które budzi dużo emocji. Dlatego od kilku tygodni na Twitterze prezentuje a to gry, a to wsparcie akcesoriów - no i wszystko to w ruchu, w postaci materiałów wideo:

Ale sam Twitter to jeszcze za mało. Valve uruchamia program zgodności ze Steam Deckiem, w ramach którego biblioteka dostępnych gier będzie stopniowo weryfikowana, o czym twórcy opowiadają w specjalnie przygotowanym materiale:

Valve chce, aby użytkownicy jeszcze przed zakupem wiedzieli jak gra sprawdzi się na Steam Decku - stąd podział na kilka kategorii. Patrząc jednak na ten zestaw mam wrażenie, że liczyć się będzie przede wszystkim ta zielona, świadcząca o weryfikacji na Decku. Oznacza to, że gra spełniła cztery warunku:

Wprowadzanie danych: Gra powinna zapewniać pełną obsługę kontrolera, używać odpowiednich ikon kontrolera i w razie potrzeby móc wyświetlać klawiaturę ekranową.

Gra powinna zapewniać pełną obsługę kontrolera, używać odpowiednich ikon kontrolera i w razie potrzeby móc wyświetlać klawiaturę ekranową. Obraz: Gra powinna obsługiwać domyślną rozdzielczość urządzenia Steam Deck (tj. 1280x800 lub 1280x720), mieć odpowiednie ustawienia domyślne, a wyświetlany tekst powinien być czytelny.

Gra powinna obsługiwać domyślną rozdzielczość urządzenia Steam Deck (tj. 1280x800 lub 1280x720), mieć odpowiednie ustawienia domyślne, a wyświetlany tekst powinien być czytelny. Bezproblemowość: Gra nie powinna wyświetlać ostrzeżeń dotyczących zgodności, a jeśli korzysta z programu uruchamiającego, to poruszanie się po nim powinno być możliwe za pomocą kontrolera.

Gra nie powinna wyświetlać ostrzeżeń dotyczących zgodności, a jeśli korzysta z programu uruchamiającego, to poruszanie się po nim powinno być możliwe za pomocą kontrolera. Obsługa systemu: Jeśli używasz Protona, gra i powiązane z nią oprogramowanie pośredniczące muszą być przez niego obsługiwane. Obejmuje to również technologie przeciwdziałające oszustwom.

Pozostałych, cóż, sam raczej nawet nie brałbym pod uwagę - ale może wynika to z tego, że nie jestem docelowym targetem tego urządzenia, które chce oferować aż za dużo. Lubię jednak porty możliwie jak najbardziej dopracowane pod daną platformę... i choć bardzo chciałbym powiedzieć że to jest coś, co oferują konsole - to oszukiwałbym sam siebie. Biorąc pod uwagę ilość naprawdę nędznych, niedopracowanych i właściwie niedopuszczalnych wersji gier które są tam wydawane (nie, Cyberpunk 2077 nie był wyjątkiem) - tam również nie jest kolorowo. Jednak tam przynajmniej w jakimś procencie twórcy dbają o to, by było możliwie jak najlepiej.

Tutaj... no cóż - mam wątpliwości, czy w szerszej perspektywie ktoś będzie tego pilnował. A biorąc pod uwagę jak ogromna jest biblioteka Steama, obawiam się, że tam sprawy mogą się mieć jeszcze gorzej. Ale mimo wszystko fajnie, że ekipa Valve pracuje nad tym, by możliwie jak najbardziej przejrzyście informować użytkowników o tym co się z czym je. Co działa, a co nie. To się chwali.

