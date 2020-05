Nowa aplikacja oparta jest o zupełnie świeży system Sonos 2. Będzie ona wspierać starsze urządzenia, ale nowe głośniki obsłużyć będzie można tylko i wyłącznie w najnowszej appce. Do nowości należą funkcja poprawy jakości mowy i tryb nocny – pierwsza z nich ma wyszczególnić dialogi na tle innych dźwięków, by brzmiały bardziej wyraziście, natomiast druga zapobiegnie nagłym eksplozjom dźwięku w filmach towarzyszącym wybuchom i innym tego typu zdarzeniom. Aplikacja będzie dostępna 8 czerwca i pozwoli na transfer naszego systemu oraz ustawień ze starszej wersji zachowując wszystkie dane.

Nowe głośniki Sonos – ceny i dostępność

Sonos Arc, Sonos Sub (3. generacja) i Sonos Five







Soundbar Sonosa nie będzie dobrą propozycją dla tych, którzy celują w zbudowanie klasycznego kina domowego. Ten sprzęt po prostu się do tego nie nadaje z bardzo wielu powodów. To bardziej futurystyczne, a jednocześnie nieco przyziemne podejście do przydatności soundbarów w domach, bo taki głośnik (nie rzadko kosztujący grubo ponad 1 złotych) spełnia u wielu osób tylko jedną rolę. Sonos Arc może tę rolę pełnić (np. w parze z głośnikami Sonos One jak tylne satelity można utworzyć zestaw z dźwiękiem przestrzennym), ale dodatkowo lub głównie będzie głośnikiem gotowy do współpracy z czymś więcej niż tylko telewizor, bo dzięki aplikacji Sonos i funkcji AirPlay2 podłączymy do niego dziesiątki serwisów muzycznych i nie tylko. Cena soudnbara wynosi 3899 zł i będzie można go dostać od 10 czerwca. Sprzedawany będzie w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej,

Oprócz Sonos Arc 2, do oferty producenta wkraczają dwa zaktualizowane urządzenia. 3. generacja Sonos Sub (subwoofer) oraz Sonos Five, który jest określany najbardziej muzycznym modelem w asortymencie (jako jedyny posiada wejście liniowe 3,5 mm jack, umożliwiające np. podłączenie gramofonu). Obydwa głośniki będą dostępne w Polsce od 10 czerwca 2020 r. w cenie: Sub (3 gen.) – 3399zł, Five – 2499 zł do wyboru w wersjach kolorystycznych białej i czarnej.