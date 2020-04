Internetowe radio na zupełnie innym poziomie? O tym marzy Sonos, tylko popatrzcie

Wśród nich zapowiedziana została stacja „In the absence thereof…” od Thoma York’a – lidera zespłu Radiohead. Potwierdzone zostały także stacje, za którymi będą stać Brittany Howard z zespołu Alabama Snakes, David Byrne z Talking Heads oraz wytwórnia Third Man Records (wydawca Jacka White’a). Sonos Stations to natomiast dość klasyczne stacje, wśród których pojawią się te skupione na konkretnych gatunkach lub tematyce. Nazwy będą od razy zdradzać zawartość stacji: Concert Hall, Country Outlaws, Hip Hop Archive i Kids Rock.

To coś zupełnie nowego od Sonosa

Jao użytkownik głośników Sonos jestem co najmniej zadowolony, że firma stara się poszerzyć zakres swoich działań i zaoferować aktualnym posiadaczom sprzętu coś nowego. Przywykliśmy do aktualizacji aplikacji mobilnych i nowych produktów, do których firma będzie stale zachęcać każdego klienta, ale Sonos Radio to w portfolio marki coś świeżego. Jestem zaskoczony takim obrotem sprawy, bo do tej pory Sonos raczej nie kusił się na tworzenie czegokolwiek, co stawałoby w szranki z ofertami jego partnerów.