Nie jest to pierwszy elektroniczny produkt IKEI, ale pierwszy stworzony we współpracy z inną marką. W sieci sklepów nie znajdziecie ani jednego innego przedmiotu, na którym widnieje logo jakiejkolwiek innej firmy niż IKEA. To wyjątkowy produkt z kilku powodów i po czasie spędzonym z głośnikami Symfonisk mogę powiedzieć tylko jedno: jeśli planujecie zakup sprzętu grającego do domu, to na liście branych pod uwagę głośników te od IKEI muszą znaleźć się na samym szczycie. Sprawa jest bowiem bardzo prosta – połączenie doświadczenia obydwu marek, IKEI oraz Sonosa, sprawiło, że mamy do czynienia z produktem, który znakomicie sprawdza się w domowych warunkach pod każdym względem. Dlaczego?

Jedyny taki produkt na półkach w IKEI. Sonos był świetnym wyborem