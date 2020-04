W środowisku Apple wszystko działa jak złoto — kto miał przyjemność korzystania z AirPlay czy to z głośnikami, czy z przerzucaniem obrazu na telewizory (i/lub przystawki) — ten wie. A jak sprawy mają się w przypadku Windowsa i Androida? Też się da — choć z tego co widzę, niezbędne jest do tego dodatkowe oprogramowanie i nie da się tego załatwić tak szybko, jak bym tego oczekiwał. W przypadku ekosystemu Apple — to po prostu działa, bez żadnego kombinowania. I o to mi chodziło, gdy wybierałem głośnik właśnie od nich. Nie bez znaczenia dla wielu pozostaje brak opcji podłączenia głośnika jakimkolwiek kablem audio — jedyne wejścia jakie znajdziemy w urządzeniu to port Ethernet i zasilanie.

Sonos One SL: brzmi dobrze, chociaż wiem, że za te pieniądze wielu oczekiwałoby wyższej jakości

Przed zakupem głośnika nie miałem okazji sprawdzić jak brzmi. Ze względu trwającą pandemię koronawirusa, wizyta w jakimkolwiek sklepie była poza zasięgiem, musiałem więc opierać się wyłącznie na opiniach znajomych, recenzjach i tym, co przeczytałem w sieci. Tak, wiedziałem że tej cenie mogę znaleźć lepsze głośniki, ale jako że moje wymagania nie były z kosmosu — postawiłem na wygodę z nadzieją, że się opłaci. I opłaciło się: Sonos One SL to niewielka, ważąca niespełna dwa kilogramy. Tamtejsze wzmacniacze, a także średnio i wysokotonowe głośniki składają się całość w pełni mnie satysfakcjonującą — zwłaszcza przy odtwarzaniu muzyki popularnej i elektronicznej, której rozbrzmiewa z niego zdecydowanie najwięcej w moim przypadku. Przyzwyczajony do nieco większych konstrukcji — tutejszy bas nie jest aż tak efektowny, ale w pełni wystarczający. To głośnik zaprojektowany z myślą o byciu możliwie jak najbardziej uniwersalnym — i myślę, że wyszło mu to znakomicie. Przy popularnych gatunkach muzycznych trudno mu cokolwiek zarzucić, podcasty i inne audycje radiowe brzmią naprawdę fajnie. Dla mnie – bomba.