Skoda Enyaq iV 80 – elektryczny i rodzinny SUV z dużym zasięgiem. Test

Wszystkie wyżej wymienione wersje napędzane są na koła tylne. Nieco później do oferty dołączy Enyaq iV 80x z dwoma silnikami (napęd na wszystkie koła) o systemowej mocy 265 KM, a także topowy Enyaq RS iV o mocy 300 KM.

Do testów udostępniona została Skoda Enyaq iV 80, a więc wersja tylnonapędowa z maksymalną opcją jeśli chodzi o akumulator, co oznacza również że to właśnie ta wersja będzie oferowała największy zasięg. Podczas testów zmierzyłem zużycie energii w różnych scenariuszach użytkowania. Rezultaty zestawiłem ze zmierzoną, użyteczną pojemnością akumulatorów (ponad 74 kWh) – w praktyce może być nawet nieco więcej, bo nie zaczynałem od w pełni naładowanego akumulatora. Poniżej film wraz z testami, a także zestawieniem do kilku innych aut elektrycznych:

Rezultaty są naprawdę dobre! Szczególnie w mieście gdzie uzyskałem 13,6 kWh/100 km. Energii w akumulatorach starczy na sporo ponad 500 km podróżowania po mieście. To więcej, niż przeciętnie oferują rywale. Na drogach międzymiastowych można liczyć na podobnego rzędu zasięg. Na autostradzie zużycie energii jest oczywiście większe – co jest typowe dla aut elektrycznych – i tutaj można liczyć na około 350 km przy 120 km/h oraz ~260 km przy 140 km/h. Całościowo więc, zapewnienia Skody pokrywają się z rzeczywistością. Jednocześnie: całkiem spory realny zasięg wystarczy do tego, by Enyaqa iV 80 ładować raz w tygodniu – np. podczas zakupów – oczywiście pod warunkiem że będzie to miejski scenariusz użytkowania.