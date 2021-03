Jak zapewne się spodziewacie, na dynamikę w Audi e-tron nie ma co narzekać, bo to auto konkretnie „kopie w plecy” podczas mocnego przyspieszenia, co daje mnóstwo frajdy. Oczywiście nie jest to jeszcze coś, co byłoby odczytywane jako nieprzyjemne – wiadomo, odczucia pasażerów będą zależały od pracy prawej stopy kierowcy. Ponownie chcę tylko zwrócić uwagę, że maksymalna moc (408 KM, oferowana przez około 8 sekund) dostępna jest wyłącznie w sportowym „trybie skrzyni biegów” (nie trzeba mieć włączonego „Dynamic” dla trybu jazdy, a jedynie „skrzynię” w „S”) – bez tego, nawet „kickdown” jej nie wyzwoli, a moim zdaniem powinno. Po to właśnie jest to „drugie dno”. Oczywiście ma to wpływ na czas przyspieszenia np. od 70 do 140 km/h: 6,8 kontra 6,0 s.