Dlaczego Enyaq iV jest samochodem przełomowym?

Po pierwsze dlatego, że jeszcze dwa lata temu, gdy Skoda zapowiadała „25 zelektryfikowanych modeli do 2025” wydawało mi się to nierealne. Dziś pokazali już drugi, seryjnie produkowany elektryczny model (pierwszy to Citygo iV) – ale Enyaq iV jest pierwszym „elektrykiem” Skody, który jest zbudowany od podstaw jako auto elektryczne i jest modelem unikalnym w ramach marki, a także koncernu. Citygo iV to „brat bliźniak”, no i to auto spalinowe, które zostało zelektryfikowane.

Po drugie Skoda Enyaq iV to moim zdaniem kolejny dowód – po Octavii – na naprawdę duże ambicje czeskiej marki. Enyaq nie stara się powielać istniejących już w ramach grupy Volkswagena konceptów na auto elektryczne. Inżynierowie stworzyli coś nowego, coś co nie jest po prostu kolejnym SUV-em, ale po prostu elektrycznym. Ktoś rzeczywiście zastanowił się gdzie duży i przestronny samochód elektryczny może się sprawdzić i stworzono auto właśnie pod kątem tych potrzeb. To jest auto, które idealnie sprawdzi się w codziennym rozwożeniu dzieci do szkoły i podróżowania między biurem, a domem. Pojemność akumulatorów wystarczy, by ładować go nie częściej niż raz na tydzień, np. przy okazji sobotniej wizyty w centrum handlowym. Wyjazd na wakacje? W kraju, w którym sieć ładowania jest gęstsza niż jedna stacja co 100 km, także będzie to możliwe i komfortowe.