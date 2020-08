Radary, kamery i inne czujniki zainstalowane m.in. z przodu nowoczesnych samochodów przydają się nie tylko aktywnym systemom bezpieczeństwa (np. Front Assist). Równocześnie mogą także zbierać informacje dla nowoczesnych asystentów wsparcia kierowcy. Rejestrowane są namalowane na jezdni pasy, znaki drogowe, wykrywane są inne pojazdy, piesi itd. Wszystkie te informacje analizuje komputer i na tej podstawie jest w stanie samodzielnie – przynajmniej przez jakiś czas – sterować samochodem. To jest właśnie 2. poziom autonomiczności. Nowe Audi A3 i jego adaptacyjny asystent jazdy mogą w określonych okolicznościach jechać samodzielnie, ale co jakiś czas przywołują kierowcę, by ten potwierdził swoją obecność i gotowość do przejęcia kontroli. Stąd właśnie w poniższym filmie co jakiś czas używam funkcji „Przywróć” („Resume”) za pomocą manetki tempomatu na lewo od kierownicy:

Adaptacyjny asystent jazdy w nowym Audi A3 sprawuje się bardzo dobrze. Świetnie radzi sobie z wykrywaniem linii (nawet przy zasłaniającej je dużej ciężarówce), nie zmienia pasa ruchu gdy poprzedzające auto to zrobiło (np. w celu wykonania skrętu), bardzo dobrze i komfortowo dopasowuje prędkość i odległość. Znacznie, znacznie lepiej radzi sobie z wykrywaniem stojących pojazdów jak i jadących rowerzystów. Jednocześnie: czas jaki nowe A3 może stać gotowe do ruszenia jest dużo dłuższy niż wcześniej – obecnie to nawet kilkanaście sekund. Dodatkowo: opornościowa kierowca sprawia, że wystarczy ją dotknąć trzema palcami by potwierdzić gotowość do przejęcia kontroli. Alternatywnie można ją trzymać jedną ręką, a auto będzie to odczytywało jako ciągłą gotowość. To duża poprawa względem wcześniejszego rozwiązania, gdzie musieliśmy wykonać ruch „lewo-prawo-lewo” by zdjąć wezwanie do aktywności. Blisko mu do tego, co znamy choćby z Audi A6. Producent deklaruje, że jedyna różnica sprowadza się do użycia laserowych skanerów w modelach z wzdłużnie umieszczonym silnikiem, co ma pozwolić na aktywację specjalnego trybu jazdy na wyjątkowo wąskim fragmencie drogi, na którym nie zmieszczą się dwa auta obok siebie. Nie miałem jednak okazji sprawdzić tego w odniesieniu do wyższych modeli Audi, więc nie potrafię powiedzieć jak to działa w praktyce.