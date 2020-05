Skoda Octavia 1.5 TSI Evo

Nowoczesne systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy

Jeśli wcześniej mówiliśmy o dużej przewadze między nową Skodą Octavią 2020, a poprzedniczką, to w kwestii nowoczesnych systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy jest prawdziwa przepaść. Nowa Octavia w najwyższej wersji wyposażenia ma na pokładzie pełnoprawnego Travel Assist – tak ten sam system, który zagościł w nowym Passacie i nowym Golfie. Tym samym, możemy liczyć na pełne wsparcie zarówno na drodze szybkiego ruchu, jak i w miejskim korku. Niestety nie miałem możliwości tego sprawdzić szczegółowo, bo testowane auto nie było w to wyposażone (m.in. z powodu ręcznej skrzyni biegów) – zrobię to możliwie najszybciej, gdy tylko park prasowy się powiększy o właściwą wersję.

Niezwykle istotną innowacją są za to w pełni adaptacyjne i matrycowe reflektory typu „LED Top Matrix”. Oczywiście to nie jest nowość w tym segmencie (adaptacyjne reflektory miała np. Astra), ale dotychczas miało je niewiele aut, szczególnie w ramach segmentu C. Po drugie nowa Octavia oferuje bardzo zaawansowany system, który składa się z 22 segmentów w każdym reflektorze, co już zdążyłem nagrać, ale przygotuję o tym osobny materiał. A co może jeszcze istotniejsze: reflektory „LED Top Matrix” są już seryjne w najwyższej wersji wyposażenia Style – nie trzeba za to dopłacać (różnica między „Style”, a „Ambition” to ~10 tys. zł). To sprawi, że będzie to naprawdę popularne rozwiązanie. Szczegółowy film na ich temat już niebawem!