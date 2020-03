Podsumowanie

Skoda Kodiaq RS to zadziornie wyglądający SUV z całkiem mocnym silnikiem 2.0 TDI (240 KM), który jednak nie zatracił swojego rodzinnego i komfortowego charakteru. I to jest najważniejsza i najlepsza informacja dotycząca tego samochodu! Skoda, znana z tego, że bardzo rozważnie i mądrze dobiera „klocki” z przepastnych półek Volkswagena, zbudowała samochód, który z jednej strony jest ponadprzeciętnie przestronny i ponadprzeciętnie funkcjonalny, co tworzy jego praktyczny i rodzinny charakter, a z drugiej dodała do niego silnik, który nie tylko bardzo sprawnie napędza to auto, ale także zadowala się naprawdę niewielkimi – jak na tę wielkość samochodu – ilościami paliwa. Choć początkowo Kodiaq RS mógł wydawać się szalonym i zepsutym przez Nürburgring projektem, to jednak Skoda dobrze wiedziała, że auto nie może nic stracić ze swojego komfortowego charakteru. Efekt? Naprawdę dobrze skonfigurowany, przestronny, funkcjonalny i zaawansowany technicznie SUV z dynamicznym silnikiem i nieco wyróżniającym się wyglądem. A przy okazji cena: choć może wydawać się początkowo wysoka, realnie jest atrakcyjna jak na to co otrzymujemy w zamian.