BMW iX3 – wyjątkowo oszczędny elektryczny SUV. Jazda próbna

A to z kolei oznacza, w połączeniu z akumulatorem o pojemności 74 kWh (netto, dostępna dla użytkownika), że zasięg BMW iX3 może być nawet większy niż deklarowane 420 km, a możliwe będzie osiągnięcie 500-530 km, a to byłoby już coś. Oczywiście, jadąc autostradą z prędkościami przekraczającymi 120 km/h tylu osiągnąć się nie uda (co jest typowe – spadek maksymalnego zasięgu – nie tylko dla aut elektrycznych, ale także spalinowych), ale w miejskim scenariuszu użytkowania mniej więcej 450 km jest „nie do wyjęcia”. Zwróćcie uwagę, że wjeżdżając do zakorkowanego Monachium miałem średnią 15,1 kWh/100 km. Po przebiciu się przez miasto – około 11 km (mniej więcej 10% całej dotychczasowej trasy) – średnia spadła mi do 14,7 kWh/100 km. Zużycie energii w mieście jest więc znacznie poniżej 14,5 kWh/100 km. Prosta matematyka da Wam odpowiedź na jaki zasięg możecie liczyć w mieście.