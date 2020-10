Na koniec

Pojemny pakiet akumulatorów, w który został wyposażony Volkswagen ID.3 Pro performance, zapewnia na tyle duży zasięg, że rzeczywiście przestaje się o nim myśleć podczas codziennego podróżowania po mieście. Wreszcie mogłem wybrać się na test zużycia energii (3 razy po 33 km), zrobić przy okazji kilka innych testów, wrócić do domu i mieć jeszcze zapas na przynajmniej 2 dni podróżowania. To zasadnicza różnica względem tego, co zwykłem doświadczać w przypadku samochodów elektrycznych. Jeśli dojeżdżałbym codziennie do pracy, nawet bardzo żwawo – w końcu ID.3 Pro Performance ma 204 KM mocy – trudno mi sobie wyobrazić by miało mi braknąć energii przed końcem tygodnia. Nawet windując zużycie do 15 kWh/100 km (a to trzeba już naprawdę szybko jeździć po mieście) i pokonując każdego dnia 50 km, po 6 dniach zużyjemy około 45 kWh, a więc około 80% tego, co oddane nam zostało do użytku.

Oczywiście to dopiero pierwsza publikacja na temat Volkswagena ID.3 po wprowadzeniu go na rynek. Przy innej okazji omówię jak tym samochodem się jeździ – tak po prostu na co dzień i co mi się w nim spodobało, a co nie.