Trzeba przyznać, że październik aż przesadnie rozpieścił fanów gier wideo. Nowych produkcji było tyle, że trudno było znaleźć odpowiednią ilość czasu na granie - Overwatch 2, A Plague Tale: Requiem, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Gotham Knights, New Tales from the Borderlands, Scorn, Bayonetta 3 czy Call of Duty: Modern Warfare 2 - a to i tak nie wszystko. Jak sami widzicie, było solidnie. Czy listopad zdoła utrzymać to tempo? Sprawdźmy.

WRC Generations - 3 listopada (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC)

KT Racing i Nacon ponownie łączą siły. Tym razem owocem tej współpracy jest WRC Generations, czyli właściwie WRC 11. Symulator rajdów samochodowych z pewnością powinien zadowolić wszystkich fanów tego typu produkcji - nie ukrywajmy, po takich grach jak WRC wiemy, czego się spodziewać. Nie oznacza to jednak, że nie możemy liczyć na żadne nowości. W Generations deweloperzy wprowadzili bowiem samochody hybrydowe, którymi będziemy mieli okazję zwiedzić aż 22 kraje. Nie zabraknie także powiewu klasyki, bowiem w “jedenastce” uświadczymy 37 historycznych aut. Premiera już 3 listopada, także wszyscy fani motoryzacji powinni wyciągać swoje kierownice z szafy!

It Takes Two - 4 listopada (Nintendo Switch)

Nie jest to co prawda żadna świeżynka - w końcu It Takes Two pojawiło się na rynku już w zeszłym roku, zdobywając zresztą tytuł Gry Roku 2021. Kooperacyjna i chwytająca za serce produkcja, której historia rozbawi i doprowadzi do łez wszystkich graczy, trafi na najnowszą konsolę Nintendo. O ile port będzie wykonany dobrze (nie jak w przypadku Alan Wake Remastered), mamy sporo powodów do radości.

Football Manager 2023 - 8 listopada (PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC)

Kto nigdy nie marzył o byciu szkoleniowcem swojego ulubionego zespołu? Football Manager to prawdziwa klasyka i pozycja obowiązkowa na liście fanów piłki nożnej, oferując ogrom możliwości, o której inne produkcje mogą tylko pomarzyć. Godziny analizowania, przeprowadzania transferów, sięgania do szkółki młodzieżowej, toczenia negocjacji, przeżywania kryzysów i droga do zdobycia trypletu - to właśnie zaserwuje nam Football Manager 2023. Czekacie?

Sonic Frontiers - 8 listopada (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC)

Niebieskiego jeża poruszającego się z prędkością światła chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Sonic powraca - lecz tym razem w zdecydowanie odmienionej wersji. Frontiers bowiem zaoferuje ogromne, otwarte lokacje. To dość drastyczna zmiana w rozgrywce, która - miejmy nadzieję - wyjdzie wszystkim na dobre. Twórcy jednak zadbali o to, żeby fani serii poczuli się jak w domu, zamieszczając w produkcji wszystkie najważniejsze i najbardziej kojarzące się z serią elementy. Złote pierścienie zatem dalej będą obecne. Trudno stwierdzić, jak całość się sprawdzi, jednak należy przyznać, że Sonic z wielkimi, otwartymi lokacjami brzmi jak bardzo ciekawy eksperyment!

God of War Ragnarok - 9 listopada (PlayStation 4, PlayStation 5)

Nie ukrywajmy - God of War Ragnarok to jedna z najbardziej oczekiwanych gier tego roku i z pewnością najbardziej elektryzująca produkcja w tym miesiącu. Akcja Ragnarok dzieje się około 3 lata po wydarzeniach z odsłony z 2018 roku. Starszy już Atreus będzie musiał zaakceptować swoje przeznaczenie i wybrać się na niesamowicie długą i niebezpieczną podróż ze swoim ojcem Kratosem, spotykając po drodze takie osobistości jak Thor, Týr czy Freja. Klimatyczny świat, niesamowita fabuła, potężny system walki - to możemy brać za pewnik w najnowszym God of War, co potwierdził Piotr Kurek w swoich pierwszych wrażeniach. Jest na co czekać.

Somerville - 15 listopada (Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

Somerville to gra niezależnego studia Jumpship, którego założycielem jest Dino Patti, ojciec takich “klasyków” jak Limbo czy Inside. Produkcja przedstawi losy małej grupy, która będzie starała się przeżyć inwazję obcej cywilizacji. Mechanika będzie bardzo podobna do produkcji, nad którymi Patti już pracował - możemy spodziewać się zatem platformówki z masą zagadek, której towarzyszy ciężki klimat i dość kreskówkowa grafika.

Call of Duty: Warzone 2 - 16 listopada (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

Tak niewiele, a tak wiele. Warzone 2 to następca - nie zgadniecie - Warzone’a, w którego mnóstwo osób wpakowało setki, o ile nie tysiące godzin. Nieco nowych rozwiązań, cały czas tryb free-to-play i ulepszenia wizualne - to po prostu więcej tego samego w nieco lepszej odsłonie. I bardzo dobrze!

Pokemon Scarlet, Pokemon Violet - 18 listopada (Nintendo Switch)

Pokemon Scarlet i Violet to pierwsza “główna” odsłona, która pod względem rozgrywki wzoruje się na Legends Arceus. Mamy więc widok postaci z trzeciej osoby oraz wielki, otwarty świat, który jest wypełniony kieszonkowymi stworkami - jest to więc naprawdę kolosalna zmiana, lecz zdecydowanie pozytywna. W tych odsłonach starterami będą Sprigatito, Fuecoco oraz Quaxly. Wielki świat czeka na trenera Pokemon, który stanie się najlepszy w swoim fachu. Podejmiecie wyzwanie?

Just Dance 2023 - 22 listopada (PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch)

Kto nigdy nie tańczył w Just Dance na imprezie ze znajomymi, ten nie zna życia. Nowa odsłona najpopularniejszej serii gier tanecznych zaoferuje mnóstwo nowych utworów i - co za tym idzie - układów tanecznych czy chociażby tryb sieciowy, gdybyśmy chcieli potrenować swoje umiejętności przed potyczkami ze znajomymi.

Na którą grę czekacie najbardziej? Dajcie znać w komentarzach!