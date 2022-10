God of War Ragnarok zbliża się wielkimi krokami. Ostatnia, tegoroczna, duża premiera na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5 podgrzewa atmosferę od pierwszych zapowiedzi. Fani serii muszą jednak uzbroić się w cierpliwość i poczekać na pojawienie się gry w sklepach. Jednak zanim gracze będą mieli możliwość przeżycia dalszych przygód Kratosa i Atreusa, będą mogli wziąć udział w specjalnym konkursie organizowanym przez PlayStation Polska wraz z partnerami handlowymi. Konkurs skierowany jest do wszystkich tych, którzy złożyli zamówienia przedpremierowe na God of War Ragnarok w sklepach Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, NEONET oraz na platformie PlayStation Store lub zdecydują się na zakup gry do 4 listopada. Jednak sam zakup gry nie wiążę się z szansą na wygranie. Będziecie musieli wykazać się kreatywnością i daleko idącą wyobraźnia.

Co trzeba zrobić by powalczyć o nagrody, należy napisać refren piosenki o Kratosie, używając przy tym słowa "chłopcze". Na stronie konkursowej gowkonkurs.pl znajduje się formularz, w którym w maksymalnie 300 słowach trzeba podzielić się swoimi pomysłami na pieśń o bohaterach God of War Ragnarok. Regulamin konkursu znajdziecie na tej samej stronie - warto go przeczytać zanim zdecydujecie się wziąć w nim udział. Konkurs rozpoczyna się dnia 28 października 2022 roku o godz 10:00, a kończy się w dniu 4 listopada 2022 roku o godz. 23:59. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygraniu nagrody w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia konkursu

Konkurs God of War Ragnarok. PlayStation Polska zaprasza na premierę gry

Do zgarnięcia jest 200 pojedynczych wejściówek na dedykowany koncert God of War. Odbędzie się on w dniu 8 listopada 2022 r., godz. 18:00 w kompleksie handlowo-biurowo-rozrywkowym pn. Złote Tarasy, zlokalizowanym przy ul. ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa – po jednej dla każdego zwycięzcy o wartości 30 zł brutto/szt. Impreza organizowana jest w Multikinie

Organizator przypomina także, że partnerami handlowymi konkursu są sklepy Media Expert, MediaMarkt, Neonet oraz RTV EURO AGD.